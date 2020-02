Goed nieuws uit Duitsland: geen limiet op de Autobahn

Een milieucommissie probeerde op slinkse wijze via de Bondsraad een snelheidslimiet op de Autobahn te krijgen. Gelukkig stemde een ruime meerderheid tegen dit plan.

De topsnelheid van je auto aantikken op de Autobahn. Voor veel autoliefhebbers is het een romantisch en avontuurlijk idee, dat ze op z’n minst één keer in hun leven ten uitvoering willen brengen. Of het met Vmax rijden wel zo schoon en veilig is, doet er in deze droom even niet zo toe.

In de echte wereld doet het milieu en de veiligheid er echter wél toe. En er zijn partijen die claimen dat al die wisselende snelheden helemaal niet zo bevorderlijk zijn voor de veiligheid. De Duitse politie denkt bijvoorbeeld dat een snelheidslimiet zou leiden tot minder ernstige ongelukken. Ook de ADAC is niet meer tegen zo’n maximale snelheid.

In oktober stelde de politieke partij Die Grünen nog voor om die onbeperkte maximale snelheid, om te zetten naar een limiet van 130 km/u. Gelukkig stemden bijna 500 parlementariërs tegen dit idee. Slechts 126 politici stemden voor.

Wie dacht dat daarmee de kous af was, had het mis. Afgelopen weekend werd bekend dat een milieucommissie via de Bundesrat (waar de zestien deelstaatregeringen in vertegenwoordig zijn) tóch een snelheidslimiet op de Autobahn wilde instellen. Vandaag is namelijk de hervorming van de Duitse verkeersregels besproken. Dit had volgens de verantwoordelijk minister voornamelijk over fietsen moeten gaan, de milieucommissie wilde hier echter ook een puntje over de maximumsnelheid (van 130 km/u) op de Autobahn aan toevoegen.

Gelukkig werd dat voorstel met een ruime meerderheid verworpen, zo schrijft onder meer de NOS. Deze uitslag was van te voren eigenlijk al te voorspellen, maar het blijft fijn dat er geen gekke dingen zijn gebeurd. Voor nu kunnen we dus met een gerust hart de topsnelheid van onze auto aantikken op de Autobahn. Tot de volgende keer dat het in de politiek voorbij komt…

Dank aan Eric voor de tip! Foto: C63 op de Duitse snelweg van Rubenyje, via Autojunk.nl.