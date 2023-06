Dure BMW stadsauto wordt de nieuwe Cygnet

Maar wacht, waren kleine auto’s niet uit de gratie gevallen van automakers? Een nieuwe dure BMW stadsauto wordt echter serieus overwogen.

De toekomst van de kleine betaalbare auto staat onder druk. Auto’s met verbrandingsmotor moeten aan telkens strengere eisen voldoen, waardoor het niet interessant is voor een fabrikant zo’n auto aan te bieden. En elektrische auto’s zijn op het moment ook erg duur om te bouwen, dus vandaar dat fabrikanten dan liever minimaal een segmentje hoger mikken.

Maar BMW gaat het ietsje anders doen. Die voorzien namelijk een nieuwe markt: die van de ultradure stadsauto. Dus wel een paar maatjes kleiner dan dat ze nu bouwen, maar dan extreem duur. De auto die ze mogelijk op de planning hebben staan wordt gebouwd met China in het achterhoofd.

Dat land kent 5,3 miljoen miljoen miljonairs op dit moment. Daarnaast zijn tweederde van alle miljonairs op deze wereld afkomstig uit China.

Kleine dure BMW stadsauto

De verwachting is dat dat er alleen maar meer gaan worden. En voor hen moet er een auto komen. Dat zegt BMW-designbaas Domagoj Dukec in gesprek met Carbuzz. Die denkt dat we af moeten stappen van dat kleine auto’s goedkoop zijn en grote auto’s duur.

BMW moet meer de kant van een luxe modemerk, waarbij objecten niet noodzakelijk goedkoper zijn als het formaat kleiner is. Denk aan Hermes-tassen, bijvoorbeeld. Dit kan vertaalt worden naar auto’s, waar men niet zozeer een heel erg grote auto wensen, maar wel eentje die heel erg luxe, duur en exclusief is.

Dat klinkt precies als het plan wat Aston Martin had met hun omgekatte Toyota iQ. De Aston Martin Cygnet was extreem duur, maar ook exclusief. Dat pakte in van 2011 tot 2012 niet heel erg goed uit.

Meer Chinese vrouwelijke miljonairs

In China moet die tactiek gaan werken, in Europa is dat niet het geval, ondanks dat diverse merken het al geprobeerd hebben. Rijke mensen in Europa zijn namelijk totaal anders.

Die kopen een kleine auto omdat het simpelweg het meest handig is, dat hoeft niet per se een heel erg luxe of duur fashion statement te zijn. Door die mentaliteit heeft BMW nog geen superkleine auto’s in het assortiment.

Maar als de groep rijke vrouwen in China blijft groeien, zal BMW wel degelijk dat gedeelte van de markt willen bedienen. Op welke manier ze dat gaan dus, is nog niet duidelijk. Uiteraard kan BMW het platform gebruiken samen met Mini.

In feite is de Mini al een beetje de auto die bewees dat je geld kon verdienen met een kleine wagentje. De nieuwe dure BMW stadsauto wordt nog kleiner en nog duurder.

