24 Uur van Le Mans 2025: alles dat je moet weten!

Dit weekend staat de bekendste WEC-race van het seizoen op de planning: de 24 Uur van Le Mans 2025.

Eén weekend per jaar krijgt niet de Formule 1 alle aandacht van autosportliefhebbers, maar het World Endurance Championship (WEC). Andere langeafstandsraces gaan aan de meeste leken voorbij, maar deze race niet: de 24 Uur van Le Mans. Voor de 93e keer staat het Circuit de la Sarthe in de spotlight. Na het lezen van dit artikel ben je helemaal op de hoogte en ben je klaar voor de autosportmarathon.

Starttijd 24 Uur van Le Mans 2025

Dit weekend mogen we weer een etmaal genieten van racerij op het Franse circuit. Na dagen van testen en kwalificeren begint morgen, 14 juni 2025, het echte werk. Om klokslag 16:00 uur wordt de Franse vlag gezwaaid en mogen de 62 deelnemende auto’s losgelaten. Precies 24 uur later krijgen de moegestreden coureurs het sein dat er nog één rondje wordt gereden.

Verschillende raceklassen

Het deelnemersveld van de 24 uur van Le Mans 2025 is onderverdeeld in drie klasses: Hypercar, LMP2 en LMGT3. De hoofdklasse bestaat uit een mix van Le Mans Hypercars (LMH) en Le Mans Daytona hypercars (LMDh). De ontwerpers zijn in grote lijnen vrij om te doen wat ze willen. Dat levert verschillende creaties van mooie merken als Ferrari, Porsche, Aston Martin en Toyota.

De LMP2 is een stuk gelimiteerder. Teams kopen een chassis bij een van de vier leveranciers en een motor bij Gibson. Normaal gesproken rijden deze auto’s niet tegelijk met de Hypercars, maar voor de 24 Uur van Le Mans 2025 is een uitzondering gemaakt.

Tot slot de LMGT3: straatauto’s waarvan de maker er minstens 2.500 per jaar van bouwt en zijn omgetoverd tot GT3-racers. De modellen herken je vast: de Ferrari 296, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, McLaren 720 en ga zo maar door.

Nederlandse deelnemers aan 24 Uur van Le Mans 2025

Ook in 2025 doen er weer een stel Nederlanders mee aan de 24 Uur van Le Mans. Hieronder vind je ze, inclusief de klasse waarin ze uitkomen, het team waarvoor ze rijden en in welke auto ze meedoen. Tip: onthoud het autonummer van jouw favoriete coureur zodat je hem makkelijk kunt herkennen tijdens de race.

Naam Klasse Team Auto Nyck de Vries Hypercar Toyota #7 GR010 Hybrid Robin Frijns Hypercar BMW #20 M Hybrid V8 Bent Viscaal LMP2 Proton #11 Oreca 07 Renger van der Zande LMP2 United Autosports #22 Oreca 07 Job van Uitert LMP2 IDEC Sport #28 Oreca 07 Nicky Catsburg LMP2 Algarve Pro Racing #45 Oreca 07 Lin Hodenius LMGT3 Iron Lynx #61 Mercedes-AMG LMGT3 Loek Hartog LMGT3 Manthey #90 Porsche 911 GT3 R LMGT3

Andere bekende coureurs 24 Uur van Le Mans 2025

Naast de Nederlanders doen er nog tal van rijders mee dien belletjes doen rinkelen. Zo is er een schat aan oud-F1-coureurs die meedoen om de eindoverwinning bij de 24 Uur van Le Mans 2025. Denk aan Jenson Button, Kevin Magnussen, Mick Schumacher, Stoffel Vandoorne en Robert Kubica.

De coureur met de grootste fanschare in de WEC-paddock is nooit F1-coureur geweest, maar heeft wel in de Ferrari van Schumacher getest. MotoGP-legende Valentino Rossi staat ook in 2025 aan de start van de 24 Uur van Le Mans. Hij komt wederom uit voor BMW in de LMGT3-klasse met een M4-raceversie die te herkennen is aan de Rossi-kleuren en het startnummer van The Doctor: 46.

Favorieten voor de eindoverwinning

Een van de charmes van de huidige Le Mans-regels is dat het onmogelijk is om te voorspellen wie er na 24 uur racen op de hoogste trede van het podium komt te staan. De afgelopen twee jaar ging Ferrari met de overwinning aan de haal.

Dit jaar lijkt de Scuderia het wat lastiger te hebben. Tijdens de kwalificatie van gisteren kwamen de rode rakkers (en een gele) niet verder dan een zevende, elfde en dertiende tijd. Ook de Porsche 963 met startnummer 6 krijgt het lastig. De Hypercar bleek na de kwalificatie te licht te zijn waardoor de Porsche als laatste Hypercar moet starten.

Wie heeft er dan wel goede kaarten? Afgaande van de kwalificatie zijn dat de Cadillacs. Tegen ieders verwacht in pakten de Jota’s een 1-2 tijdens de kwalificatie. Nu betekent de startplek bij een 24-uursrace nog niet heel veel, maar de eerste startrij bezetten, geeft de Amerikaanse burger toch moed.

Startopstelling 24 Uur van Le Mans 2025

Hieronder vind je de startgrid bij de Hypercars voor de 24 Uur van Le Mans 2025. Dit zijn, normaal gesproken, de kanshebbers op de overwinning.

Cadillac Hertz Team JOTA #12 – W. Stevens, N. Nato, A. Lynn Cadillac Hertz Team JOTA #38 – E. Bamber, S. Bourdais, J. Button Porsche Penske Motorsport #5 – J. Andlauer, M. Christensen, M. Jaminet BMW M Team WRT #15 – D. Vanthoor, R. Marciello, K. Magnussen Porsche Penske Motorsport #4 – F. Nasr, N. Tandy, P. Wehrlein BMW M Team WRT #20 – R. Rast, R. Frijns, S. Van der Linde Ferrari AF Corse #50 – A. Fuoco, N. Nielsen, M. Molina Cadillac Whelen #311 – J. Aitken, F. Drugovich, F. Vesti Alpine Endurance Team #36 – M. Schumacher, F. Makowiecki, J. Gounon Toyota Racing #8 – S. Buemi, B. Hartley, R. Hirakawa Ferrari AF Corse #51 – A. Pier Guidi, J. Calado, A. Giovinazzi Alpine Endurance Team #35 – P. Chatin, F. Habsburg, C. Milesi AF Corse (Ferrari) #83 – Y. Ye, P. Hanson, R. Kubica Cadillac Wayne Taylor Racing #101 – J. Taylor, R. Taylor, F. Albuquerque Aston Martin Thor Team #009 – A. Riberas, M. Sorensen, R. De Angelis Toyota Gazoo Racing #7 – M. Conway, N. De Vries, K. Kobayashi Peugeot Totalenergies #94 – S. Vandoorne, M. Jakobsen, L. Duval Peugeot Totalenergies #93 – J. Vergne, P. Di Resta, M. Jensen Proton Competition (Porsche) #99 – N. Jani, N. Pino, N. Varrone Aston Martin Thor Team #007 – H. Tincknell, T. Gamble, R. Gunn Porsche Penske Motorsport #6 – L. Vanthoor, K. Estre, M. Campbell

Waar kan ik de 24 Uur van Le Mans 2025 gratis kijken?

In Nederland zendt RTL 7 al een paar jaar aan een stuk de 24 Uur van Le Mans uit. De uitzending wil wel nog eens onderbroken worden door een reclameblok. Hetzelfde geldt voor Eurosport 1. Als je een abonnementje op Videoland hebt, kun je ook daar naar de race kijken.

Ben je in België tijdens de race? Dan kun je afstemmen op de tv-zender Tipik voor gratis beeld uit Le Mans. Hetzelfde geldt voor de website van RTBG Auvio. In Duitsland zenden RTL Nitro en Eurosport de race gratis uit en in Frankrijk op de website en televisiezender van L’Équipe.

Bekijk dit PDF’je voor andere locaties