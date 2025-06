Nieuwe SUV voor Nederland heeft vier motoren, 1.100 km range en quad pipes!

De fabrikant noemt dit een ‘Super Hybrid’ met 535 pk.

Door de stortvloed aan nieuwe Aziatische merken moet zo’n nieuwe speler iets bijzonders doen om een beetje in de kijker te komen. Omoda deed dat op een behoorlijk opmerkelijke manier: middels zijn naam. Het merk kreeg het aan de stok met het Nederlandse kledingmerk Omoda. De klerenmakers zouden een kort geding aanspannen, maar zagen daar na overleg met de autobouwer van af.

Lekker binnenkomer voor de autofabrikant. Intussen is er nog geen een Omoda in een Nederlandse showroom te zien. Daar komt echter binnenkort verandering in. Naast de Omoda E5 en de J7 van broeder Jaecoo brengt het Chinese automerk de O9 naar Nederland.

Omoda O9 is een X3-concurrent

Twee maanden geleden toonde Omoda al de O9 voor de Britse markt. Vandaag waren wij aan de beurt met een presentatie in een winkelcentrum in Leidschendam. De SUV is geen EV, maar een PHEV. Met zijn lengte van 4,77 meter is ie ongeveer even lang als een VW Tayron of Audi Q6.

Qua looks sluit de O9 aan bij de hedendaagse ontwerptrends. Een nepgrille, doorlopende ledverlichting: weinig spannends hier. Plak het woordmerk op de neus af en 90 procent van de mensen die de auto zien, zullen je niet kunnen vertellen van welk merk dit model is. Waar ik Omoda dan weer wel om kan waarderen, zijn de vier eindpijpjes onder de O9.

Interessante specificaties

Schrijf je O9 niet zomaar af door zijn afkomst. Omoda heeft best wat bijzonders gemaakt van de aandrijflijn. Het begint bij een 143 pk sterke 1.5-liter turbomotor. Niet veel spannends aan, totdat Omoda er drie elektromotoren aan toevoegt. Twee van de e-motors zitten op de vooras en eentje achterop voor vierwielaandrijving.

Het totale vermogen dat op de vier wielen wordt losgelaten, is 535 pk. Het koppel bedraagt 650 Nm. Vanuit stilstand is na 4,9 seconden aan de 100. Cijfertjes om prima mee thuis te komen. Ook het rijbereik is dik in orde. Gebruik je de benzine- en elektromotoren, dan moet je 1.100 kilometer aan een stuk kunnen rijden. Heeft de plofmotor even rust, dan kun je 145 kilometer elektrisch rijden dankzij een 34,5-kWh CATL-batterij. Daarmee is de Omoda O9 de nummer 2 in het rijtje van PHEV’s met de grootste elektrische actieradius.

De cabine van de O9 ziet er rustig uit. Ik zou bijna klinisch willen zeggen. De hoofdrolspeler hier is het 24,6 inch display dat aan de linkerkant dient als bestuurdersscherm en aan de rechterkant als middenpaneel. Vlak eronder vinden we drie grote fysieke knoppen om zaken als de verwarming te regelen. De stoelen zijn bekleed met nappaleer en zijn te verwarmen, te ventileren en bieden massagefuncties. Zet de muziek aan via het Sony-systeem in de kopsteunen en merk hoe de sfeerverlichting zich aanpast aan de deuntjes. Grappig.

Eind september komen Omoda en Jaecoo gebroederlijk naar Nederland met dus de E5, J7 en O9. Die laatste moet een klantenprijs krijgen van zo’n € 50.000. Als dat lukt, biedt Omoda best een leuk pakket voor X3- en XC60-klanten. Maar ja, laat jij een gezins-SUV van een bewezen merk staan voor de O9?