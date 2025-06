Episch: Porsche presenteert Le Mans-auto voor de straat!

Jazeker, op deze auto zit gewoon een kenteken.

Een Le Mans-auto straatlegaal maken, dat is een recept voor een legendarische auto. Denk bijvoorbeeld aan de CLK GTR en de Porsche 911 GT1. Een kleine 30 jaar na de GT1 Strassenversion presenteert Porsche nu opnieuw een Le Mans-racer voor de straat. En dat mag je heel erg letterlijk nemen.

Porsche 963 RSP

Porsche heeft hun Le Mans-hypercar genomen en deze straatlegaal gemaakt. Niets meer en niets minder. Het resultaat is de Porsche 963 RSP, waarbij de laatste letters staan voor Roger Searle Penske. Dat is meteen het slechte nieuws: Penske is de enige klant die er eentje in ontvangst mag nemen. Het is namelijk een one-off.

Om de 963 bruikbaar te maken voor de straat staat de auto iets hoger op zijn pootjes en is ‘ie minder hard geveerd. Koplampen en achterlichten hebben Le Mans-auto’s al, dus dat scheelt. Verder is het koetswerk iets gewijzigd, maar eigenlijk is er helemaal niet zoveel aangepast.

Hommage

Wat wel uniek is ten opzichte van de Le Mans-auto: de 963 RSP is gespoten, waar de raceauto’s gewrapt zijn. De carrosserie die gemaakt is van carbon en kevlar schijnt lastig te spuiten zijn, maar het is Porsche toch gelukt. De zilvergrijze lak is een hommage aan de Porsche 917 van Count Rossi (te zien op de foto’s), die destijds ook straatlegaal is gemaakt.

Het interieur is nog steeds dat van een raceauto, maar dan wel bekleed in fraai bruin leer en alcantara. Dat zul je in een raceauto nooit tegenkomen. Ook de keuze voor de bekleding van het interieur is geïnspireerd op de eerder genoemde 917. Ook uniek voor de straatauto is een heuse bekerhouder.

Biturbo V8

De straatauto heeft ook ‘gewoon’ dezelfde aandrijflijn als de Le Mans-auto. Dat betekent een biturbo 4,6 liter V8, gecombineerd met een elektrische MGU. Deze motor is niet helemaal onbekend in een straatauto, want dit is voor 80% het blok wat in de 918 Spyder lag. De 918 was echter atmosferisch, terwijl deze 963 twee turbo’s heeft. Die zijn trouwens ontwikkeld door Van der Lee uit Zaandam, dus de auto heeft nog een Nederlands tintje.

De 963 RSP is goed voor 680 pk, wat vergelijkbaar is met de raceauto. In de Hypercar-klasse geldt natuurlijk een vermogenslimiet, maar Porsche heeft geen moeite gedaan om de straatauto extra vermogen te geven. Er moet meer te halen zijn uit deze aandrijflijn, maar we snappen dat dit wellicht te veel moeite is voor een one-off.

Wat voor prijskaartje er aan de Porsche 963 RSP hangt is niet bekend, maar dat zal ongetwijfeld astronomisch zijn. Desondanks zal dit een uitstekende investering zijn. Als er voor een 997 GT3 RS 4.0 al bijna negen ton wordt betaald, kun je nagaan wat verzamelaars neer willen tellen voor een Porsche die echt volstrekt uniek is.