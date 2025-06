BMW M5 kon niet ontsnappen van de Mansory-behandeling

Ja, ze hebben bij Mansory nu ook de nieuwe BMW M5 te pakken en dit is het resultaat.

Tsja, Mansory. Wat kun je daar nou nog over zeggen? Het recept lijkt overduidelijk: zorgen voor verdeling. Want waar menig autofanaat walgt van de auto’s van Mansory, doen ze goed genoeg zaken om vrijwel alles van een bodykit te voorzien.

BMW M5 Mansory

Een BMW zien we minder vaak. Uiteraard hebben the usual suspects zoals de (X)7 en XM wel een kitje van het merk te pakken, maar dit zijn recente auto’s. Daarvoor deed Mansory niet zo veel met BMW. De tuner heeft nu nog een BMW omarmd en wel de al niet onbesproken gebleven M5 (G90).

Telkens als je denkt dat je alles van Mansory al wel gezien hebt, verzinnen ze weer wat nieuws. Het lijkt overduidelijk, in eerste instantie: veel extra onderdelen van CFRP, in dit geval bijgestaan door oranje accenten. Het maakt het geheel nog extra overdreven vergeleken met wat er zat.

Het hoogtepunt (of dieptepunt) van de M5 door Mansory zit hem in het CFRP-gedeelte op de motorkap. Het doet denken aan die al niet zo fraaie motordeksels als je de motorkap opent, die in dit geval dus ook met de kap dicht al te zien zijn. Deze loopt naadloos door in het logo en de grille, die laatste heeft Mansory ook nog verlicht… oh, dat zat er al. Is ook zo.

Achterop moest de cartooneske diffusor ruimte maken voor een nog cartooneskere diffusor. Waar je normaliter de uitlaten verwacht, zitten nu extra schotten voor de luchtgeleiding. De uitlaten zijn verhuisd naar het midden en bestaan uit drie eindpijpen. Een soort Civic Type-R-effect, of het herinnert wat aan de Ferrari F40. Enzo draait zich om in zijn graf.

Power

Uiteraard pakt Mansory ook het interieur volledig aan, met hetzelfde oranje thema als het uiterlijk. En krijg je een gekietelde motor. De S68 V8 in combinatie met de elektro-power levert normaal 727 pk en 1.000 Nm. Mansory maakt daar 850 pk en 1.150 Nm van. Dat valt dan weer niet tegen. Mag alleen de chip ook?

Niet? Hmm. Dan laten wij hem staan. Maar misschien dat jij de BMW M5 door Mansory wel fantastisch vindt. Dan kan je hem binnenkort bestellen!