Nieuwe neus voor Corolla Cross: maken of kraken?

Toyota maakt zowaar een designstatement, en dat op een Corolla! De Corolla Cross ontvangt een nieuw front.

Elke autoliefhebber kan het beamen: je wordt wel eens gevraagd door mensen die weinig van auto’s af weten wat ze moeten kopen. Soms zitten daar eisen aan. Hij moet groot zijn, hij moet zuinig zijn, hij moet snel zijn: noem het maar op. Het antwoord is eigenlijk heel simpel: als je een auto zoekt, is de Toyota Corolla het antwoord. Gewoon, auto. Zonder bijvoeglijke naamwoorden. Een Corolla is zo probleemloos als dat ‘ie zoutloos is. Een autofanaat wordt er niet heet van (GR Corolla daar gelaten) maar dat is juist de kracht van dit in intussen 50 miljoen stuks gebouwde model.

Toyota Corolla Cross

Slechts één wens kon de Toyota Corolla tot voor kort niet vervullen: een hoge instap. Dus introduceerde Toyota inmiddels alweer twee jaar geleden de Corolla Cross. Meer van hetzelfde, maar dan als crossover. Hij brengt je in alle betrouwbaarheid van A naar B, maar verwacht geen maffe designstatements onderweg. Daar heb je immers de C-HR voor.

Toch een designstatement!

Toyota levert de Corolla Cross hier in Europa enkel met de 2.0 Hybrid-aandrijflijn. In de VS kregen ze de Cross ietsje eerder, maar dan enkel met benzinemotoren. Toyota voegt de Hybrid nu ook toe aan het gamma in de VS. Dat zou geen nieuws moeten zijn, eerder een bevestiging dat veel van de marktintroducties in de VS veel later zijn dan hier. Het nieuws zit ‘m in hoe je de Hybrid herkent in de VS. Normaliter moet je letten op blauwe logo’s en Hybrid-badges, maar in dit geval niet. De Toyota Corolla Cross Hybrid krijgt voor de VS een heel nieuw front mee!

Nieuwe neus

De wijzigingen zijn niet gigantisch, maar toch genoeg om de Toyota Corolla Cross een ander aanzicht te geven. De koplampen zijn hetzelfde qua plaatsing, qua LED-technieken zijn ze iets anders (de VS is daar notoir streng op dus dat zal een goedkeuringsdingetje zijn). Het grote nieuws, letterlijk, is de grille. Waar deze op ‘onze’ Corolla Cross tussen de koplampen zit, verhuist deze op de Amerikaanse Hybrid naar onder. Tussen de koplampen zit een stuk plaatwerk met twee koelgaten, alsof het een Polo Bluemotion is. Hierdoor verandert ook de voorbumper aanzienlijk. Waar er bij onze Corolla nog een soort gevouwen stuk plaatwerk onder de koplamp zit, is deze op de Amerikaanse Hybrid leeg.

Opvallend

Je vraagt je wellicht af: waarom? Die dichte grille slaat natuurlijk als een tang op een varken als je het hekwerk eronder ziet (ook al is de echte koeling daar ook nihil) en aangezien ‘onze’ Cross Hybrid eruit ziet als de Amerikaanse non-Hybrid, is het ook niet echt nodig. Toyota houdt het op het unieker maken van de Hybrid in de VS. Je ziet nu in één oogopslag of het de Hybrid is of dat de eigenaar nog als een milieu-heiden enkel benzine zit te stoken. McDonald’s-bedienden zien nu in één oogopslag dat ze de vegan McKroket moeten aanvinken met quinoa in plaats van patat.

Wat verandert er verder? Weinig. Aan de achterkant bespeuren wij niks nieuws, behalve een op detailniveau andere diffusor onder de achterbumper.

Kleurrijk

Waar wij mogen kiezen uit de niveaus ‘Active’ en ‘Dynamic’, houdt Toyota het bij S, SE en XSE. Die nieuwe XSE biedt nog als nieuwtje dat je hem in deze kleur ‘Acidic Blast’ kunt bestellen. Iets wat ons volledig bespaard blijft, net als een contrasterende dakkleur. Verder blijft het bij de uitrusting die de Amerikanen kennen van de reguliere Cross.

Nooit hadden wij gedacht iets te kunnen melden over het design van een Toyota Corolla, maar met dank aan de vernieuwde Corolla Cross Hybrid in de VS is het gelukt. Wij verwachten niet te kunnen genieten van dit frontje zonder een facelift in de toekomst (en zelfs dan zullen ze vast iets anders verzinnen). Europese geïnteresseerden zullen dus een bumper los moeten bestellen.