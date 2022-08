Koenigsegg presenteert: de snelste handgeschakelde auto ter wereld!

Koenigsegg gaat terug naar haar roots met de CC850. Geen enorme spoilers en splitters, wél een handbak.

Koenigsegg is een naam die iedereen die een klein beetje geïnteresseerd is in auto’s kent. Toch is het nog maar een luttele 20 jaar geleden dat ze hun eerste auto introduceerden. Christian Von Koenigsegg lukte iets wat meer heel weinig mensen lukte: met succes een eigen sportwagenmerk uit de grond stampen.

CC8S

De auto waar het allemaal mee begon is de CC8S. In de recente Koenigsegg Jesko is echter nog steeds de CC8S te herkennen. Alle opvolgende modellen waren namelijk doorontwikkelingen. De auto werd steeds sneller en daarmee ook de aerodynamica steeds heftiger.

Hommage

Koenigsegg trekt nu echter het doek van een auto die géén enorme spoilers en splitters heeft. Deze auto is juist heel clean. Sterker nog: de auto lijkt als twee druppels water op de CC8S. Dat is geen toeval: je kijkt hier naar de CC850, een hommage aan de CC8S.

Moderne Koenigsegg

Laat je niet op het verkeerde been zetten door de gelijkenissen met de CC8S: je kijkt hier wel degelijk naar een moderne Koenigsegg. Een instelbare ophanging, actieve aerodynamica, actieve rijhoogte: het zit er allemaal op. De CC850 heeft stiekem ook gewoon een spoiler, maar die is ingeklapt bij stilstand.

Handbak

De Koenigsegg CC850 gaat niet alleen qua uiterlijk terug naar zijn roots. In het interieur is er namelijk een verrassing te vinden: deze Koenigsegg heeft gewoon een handbak! Om precies te zijn een zesbak met een prachtig open schakelpatroon. Daarmee hebben de Zweden een echte USP te pakken, want er is geen enkele andere auto van dit kaliber die nog een handbak heeft. Daarmee is dit officieel de snelste handgeschakelde auto ter wereld.

Addertje onder het gras

Er zit wel een addertje onder het gras: stiekem is het geen echte handbak. De versnellingspook en het koppelingspedaal zijn namelijk verbonden aan een 9-traps automaat. Toch heeft de handbak maar zes versnellingen. Hoe zit dat? Nou, de versnellingsbak kent twee standen: een straat-stand en een circuit-stand. In de beide standen heb je andere bakverhoudingen. Dit is dus een handbak zoals je nog nooit eerder hebt gezien.

Automatische stand

Christian Von Koenigsegg benadrukt overigens dat de handbak in alle opzichten aanvoelt als een normale handbak. In de Koenigsegg CC850 kun je dus ook gewoon stilvallen. Behalve wanneer je de automatische stand inschakelt, want die is er ook gewoon.

Pk-gewichtsverhouding

In motorisch opzicht is de CC850 verder vergelijkbaar met de Jesko. Koenigsegg heeft alleen wel de turbo’s wat kleiner gemaakt om het turbogat te minimaliseren. Daardoor heeft Koenigsegg CC850 ‘slechts’ 1.185 pk en 1.385 Nm aan koppel. Overigens is een pk-gewichtsverhouding van 1:1 mogelijk als je E85 tankt. In dat geval is het vermogen, het koppel en het gewicht exact gelijk.

Oplage

Koenigsegg heeft met deze auto wederom een technologisch hoogstandje neer weten te zetten, zoveel is duidelijk. Er zijn 50 gelukkigen die er eentje mogen kopen, want dat is de oplage waarin de auto gebouwd wordt. Dat is ook meteen een eerbetoon aan Christian Von Koenisegg himself, die eerder dit jaar 50 kaarsjes uit mocht blazen.