Boete al na 1 km/u te hard in Nederland

Natuurlijk. Alleen in Nederland.

We gaan even door met het bizarre nieuws deze ochtend.. Volgens het Algemeen Dagblad gaan automobilisten die 1 kilometer per uur te hard rijden ongegeneerd op de bon. Dit geldt op de trajecten waar de maximale snelheid 130 km/u is.

Volgens het AD int de overheid een enorme hoeveelheid aan zogenaamde microboetes. Er zijn sinds 2012 tot nu zo’n 250.000 van deze boetes uitgeschreven, waarmee de staatskas 5.000.000 kon bijschrijven. Aldus de resultaten van een onderzoek gedaan door het Algemeen Dagblad. Je zou denken dat de politie daar blij mee is, maar niets is minder waar. Er wordt namelijk gevreesd door de politiebonden dat er hierdoor minder draagvlak is voor het bekeuren.

Na de invoering van 130 km/u op bepaalde gedeeltes van het Nederlandse snelwegen net (dankjewel, VVD), werd ook de microboete ingevoerd. In 2012 was men nog vrij voorzichtig met het bekeuren van deze futiele tik op de vingers. Het betrof toen zo’n 2.000 boetes. Echter, dit aantal is aanzienlijk gaan stijgen. Sind een jaar of drie gaat het om 70.000 overtredingen per jaar!

Dan nu de schokkende bedragen. Een boete voor 1 km/u te hard rijden kost je 11 (elf) euro. Omdat deze boetes verwerkt worden door overgekwalificeerden professoren, bedragen de administratiekosten 9 euro! Zelfs een budget vliegtuig-maatschappij durft niet zo’n percentage extra te rekenen.

De reden voor de microboetes is overigens enigszins verklaarbaar. Er wordt een standaard flitsmarge gehanteerd bij het meten van de snelheid. Dit om eventuele foutjes te kunnen compenseren. Echter, dit gaat procentueel. Volgens de dames en heren die zetelen in de Tweede Kamer werd de marge bij die snelheden te groot. Je ontvangt een boete als je 131 km/u ná correctie rijdt. Dat is in dit geval minimaal 134 km/u. Tel daarbij op dat je een beetje marge hebt op je snelheidsmeter, waardoor je op de teller 140 – 145 km/u moet rijden om de marginale boete te kunnen incasseren.

Mocht je denken dat Peter R. De Vries het hier niet mee eens is en vindt dat ze moeten gaan boeven vangen, dan klopt dat volkomen:

Gut o gut… op de laatste dag van het jaar krijg ik nog een verkeersboete binnen. Oei… Ik heb 1 kilometer (!) te hard gereden… hadden ze deze toewijding maar eens bij de duizenden ernstige misdrijven die ze gewoon laten liggen…! #georganiseerdemisdaad pic.twitter.com/ETYZ2iEt98 — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) December 31, 2018

fotocredit: @italiaanopoe via AutoJunk.nl