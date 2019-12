Langzame rijders veroorzaken ernstige ongelukken

Maar liefst 3 per week

Al eerder schreven wij over irritaties in het Nederlandse verkeer. Daarbij stonden langzame rijders in de top 5. Het blijkt niet alleen een irritatiepunt te zijn, langzame rijders zijn ook nog eens verantwoordelijk voor veel (dodelijke) ongevallen.

Langzame rijders veroorzaken grote ergernis bij andere weggebruikers. Door het langzame verkeer ontstaan opstoppingen. Andere weggebruikers gaan bumperkleven en rare inhaalacties uithalen en er ontstaat een hoop agressie. In de UK onderzocht het ministerie van Transport het aantal doden en gewonden als gevolg van langzame rijders. Het aantal slachtoffers wat veroorzaakt werd door automobilisten die flink onder de snelheidslimiet rijden is in de afgelopen 5 jaar met 75% gestegen. Afgelopen jaar waren er 160 slachtoffers te betreuren waarvan 26 ernstig en zelfs 2 doden.

Volgens Hugh Bladon, oprichter van Alliance of British Drivers, veroorzaakt een langzame rijder frustratie bij anderen waardoor gevaarlijke inhaalmanoeuvres worden uitgevoerd. Hoe kan het ook anders, ook deze ergernis vinden we terug in het lijstje met irritaties in het Nederlandse verkeer. De oprichter van de organisatie die opkomt voor de belangen van weggebruikers is niet verbaast over de vele verkeersslachtoffers, “Te langzaam rijden is ego├»stisch en dom en veroorzaakt ongevallen”. Bladon pleit voor een realistische snelheidslimiet die bij de weg past zodat gevaarlijke inhaalmanoeuvres niet meer nodig zijn.

Ondanks dat in de UK -een aantal wegen uitgezonderd- net als in Nederland geen minimumsnelheid geldt kunnen automobilisten die extreem langzaam rijden wel worden gestraft. Zij krijgen een boete voor onzorgvuldig rijgedrag van 100 pond, omgerekend net geen 120 euro. In Nederland is rechts inhalen met 240 euro nog steeds duurder.

