Rijkswaterstaat woedend over agressie tegen weginspecteurs

Of mensen normaal willen doen in het verkeer.

De automobiel is een prachtige uitvinding. Tegelijkertijd haalt het de duvel in mensen naar boven. Nu kun je in jezelf mompelen en vervelende verkeerssituaties laten voor wat het is. Dan zijn er ook nog mensen tokkies die het nodig vinden om zich als een achterlijke te gedragen tegenover de medemens.

De mensen die dagelijks op de weg te vinden zijn krijgen daar, helaas, geregeld mee te maken. Voor Michèle Blom, directeur bij Rijkswaterstaat, is de maat vol. In een interview met De Telegraaf stelt de directeur dat het afgelopen moet zijn met agressief gedrag die sommige automobilisten uiten tegenover de weginspecteurs van Rijkswaterstaat.

Het interview gaat niet zozeer over Blom zelf, maar is meer een oproep in de krant aan weggebruikers om het gedrag in het verkeer aan te passen. Volgens de Rijkswaterstaat-baas nemen de meldingen van bedreigingen jegens weginspecteurs jaarlijks toe. Het komt steeds vaker voor dat mensen het raampje naar beneden doen en de middelvinger opsteken naar de medewerker of de persoon uitschelden. Alleen al dit jaar kwam het 11 keer tot fysiek geweld.

Dit jaar is het ook al 22 keer voorgekomen dat een automobilist tegen een auto of pijlwagen van Rijkswaterstaat is gereden. Bestuurders die bezig zijn met een smartphone zijn een belangrijke reden van deze aanrijdingen. Het is een zorgwekkende ontwikkeling, want de auto’s of pijlwagens van Rijkswaterstaat staan er juist om een situatie verderop af te schermen.