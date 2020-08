3 ton: de duurste VIP-kaarten voor een MotoGP seizoen

Interesse in een VIP seizoenskaart voor het 2021 seizoen van de MotoGP? Dat is dan 289.000 euro, exclusief BTW.

De prijzen van seizoenskaarten voor je favoriete club of sport kunnen even financieel pijn doen, maar door de liefde voor de sport of club doe je het graag. Er zijn natuurlijk grenzen. Zo is bijna 3 ton betalen voor een seizoenskaart wel heel erg duur. Nu gaat het hier om een VIP-kaart, maar toch.

Natuurlijk is er meer aan de hand dan zoveel geld betalen voor alleen een seizoenskaart. KTM Motorsports heeft namelijk een pakket samengesteld dat in totaal 289.000 euro exclusief belastingen kost. Naast een VIP seizoenskaart voor het MotoGP seizoen van 2021, bevat het pakket ook een KTM RC16, het racepak van Pol Espargaro, een door Pol Espargaro gesigneerde racehelm en toegang tot het Red Bull Energy Station vol versnaperingen tijdens raceweekenden. Met de KTM RC16 wist Espargaro zicht te kwalificeren op Misano World Circuit Marco Simoncelli. Ook won hij acht races met deze motorfiets.

De VIP MotoGP 2021 seizoenskaart brengt onder andere een kijkje achter de schermen bij de MotoGP en een meet en greet met de coureurs. Geïnteresseerden moeten er snel bij zijn. KTM verkoopt slechts twee pakketten. Potentiële kopers worden op een lijst gezet. Vervolgens kiest KTM de twee uiteindelijke kopers.