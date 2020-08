Porsche 911 GTS neemt frisse duik in het water

Je moet koel blijven. Deze Porsche 911 GTS die in het water terechtkwam had de memo ontvangen.

Max Verstappen zei het gister al over de boordradio. Het is belangrijk om goed te drinken en om gehydrateerd te blijven. Met name afgelopen zaterdag liepen de temperaturen op. Later deze week zal de thermometer het kwik van 30 graden ruim overstijgen.

Zaterdagavond zocht deze Porsche 911 GTS de koelte op door een duik in het water te nemen. Dit was geen bewuste actie (goh), maar een inschattingsfout. De bestuurder zou hebben verklaard dat er een dier op de weg liep. Er werd vervolgens een ruk aan het stuur van de Porsche gegeven en de 911 belandde in de sloot naast de weg. Het zal geen neushoorn zijn geweest, achteraf gezien was het waarschijnlijk verstandiger om niet uit te wijken.

Het ongeval vond zaterdagavond rond 23:00 plaats aan de Leidsevaart in Noordwijkerhout. De Leidsevaart is een stuk dieper dan een polderslootje langs een berm. De 911 GTS ging dan ook volledig kopje onder. De bestuurder wist op tijd uit de Porsche te komen. Hij kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

De 911 GTS (hier in betere tijden) werd later door duikers en een bergingsbedrijf uit het water gehaald. De cosmetische schade aan de Porsche uit 2018 met een nieuwprijs van 184.969 euro lijkt mee te vallen. De waterschade zal vermoedelijk echter het einde betekenen van de GTS.