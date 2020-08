Wat als Dave Roelvink in de USA zou wonen?

Een beschadigde groene Lamborghini Huracán, dat brengt verse herinneringen aan Dave Roelvink naar boven.

Op het moment dat Dave Roelvink de Lamborghini Huracán van Mobicepp sloopte was de Italiaan voorzien van een wrap. Onderhuids is de supercar groen. De echte kleur van de auto is te zien in een recente advertentie van de gehavende Lamborghini.

Ook groen, ook een Lamborghini, ook een Huracán en ook een crash is dit verhaal. Maar vermoedelijk is hier geen Roelvink in het spel geweest. Al is het alleen maar omdat Europeanen op dit moment niet naar de States kunnen vliegen vanwege corona maatregelen.

De eigenaar van Royalty Exotic Cars, een bekend autoverhuurbedrijf in Las Vegas, trof deze Lamborghini aan in de omgeving van de Red Rock Canyons. Dit is in de buurt van de Amerikaanse gokstad. De supercar behoort toe aan een ander autoverhuurbedrijf, gestationeerd in de staat Oklahoma. Volgens de videomaker stond de auto al drie dagen in deze staat in de berm toen hij de auto zo aantrof.

De groene Lamborghini Huracán is zwaar beschadigd en als vuil achtergelaten in het woestijngebied. De auto zat op slot, het is op dit moment niet bekend wie of wat verantwoordelijk is voor de crash.