Motorfietsverkoop gaat een stuk beter dan bij auto’s

Relatief gezien, dan. Waar de autoverkoop daalt met bijna 30 procent, is de schade bij de motorfietsverkoop een stuk minder.

Bijzonder nieuws van BOVAG vandaag. Want waar de autoverkoop dit jaar nogal dramatisch is, gaat het met de verkoop van motoren juist hartstikke prima. In Nederland is er in de eerste helft van 2020 slechts 2,8 procent minder verkocht dan in de eerste helft van 2019. In ieder ander jaar zou een daling slecht nieuws zijn, maar in dit jaar van het coronavirus is het eigenlijk hartstikke positief.

Mensen werken immers massaal thuis, hebben sterk verminderd consumentenvertrouwen én de motorbranche kon minder motorfietsen maken. En dat er dan toch nog 8.671 motorfietsen worden verkocht, mag gezien worden als een klein wonder.

Nu kunnen we de impact van het coronavirus wel terugzien in die motorfietsverkoop. Zo was er volgens de cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC in de eerste vier maanden van dit jaar een dip van ruim 11 procent te zien. Maar in de afgelopen twee maanden zijn er juist méér motorfietsen verkocht dan normaal. In juni waren er maar liefst 21,9 procent meer motorfietsen verkocht!

Waar dat plotselinge herstel vandaan komt? BOVAG denkt dat de motorrijbewijsbezitters van Nederland in de tweewieler ‘een ideaal alternatief voor woon-werkverkeer en recreatie zien’. Misschien dat mensen door het thuiswerken meer tijd over hebben en daarom gaan snuffelen naar een leuke, nieuwe tweewieler?

Het is overigens ook niet ondenkbaar dat de motorfietsverkoop over heel 2020 zelfs gaat plussen. Zo is de ANWB bang dat het vanaf september superduper druk gaat worden op de Nederlandse snelwegen. De combinatie van mensen die meer naar kantoor gaan maar minder met het OV reizen, zou wel eens voor grote drukte kunnen zorgen. Om dan met je tweewieler tussen de stalen blikken door te kunnen zoeven? Dat zou wel eens voor een groter impuls kunnen zorgen, in de motorbranche.

Koploper in 2020 is vooralsnog Yamaha, al scheelt het niet veel met Kawasaki. Laatstgenoemde heeft met 1515 verkochte motorfietsen, slechts 11 exemplaren minder verkocht dan de leider. BMW staat op de derde plaats met 1281 stuks, daarna komen Honda (687) en KTM (635). In 2020 zijn al meer elektrische motorfietsen verkocht dan in heel 2019, al gaat het met 166 stuks nog niet bepaald om baanbrekende getallen.

