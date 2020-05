Ducati Streetfighter vs KTM Super Duke

Rustig touren of een rondje op circuit Assen, lastige keuze.

Laat ik beginnen met het gegeven dat mijn hart altijd een beetje sneller gaat kloppen van Ducati’s. Naast de Panigale was ik op zoek naar een naked. Zeg je Ducati, dan zeg je V-twin. En daarom besloot ik van mijn geloof af te stappen en de Italianen over te slaan. Begin dit jaar kocht ik de Super Duke 1290 R. Een ontzettend fijne motor met veel te veel vermogen. Gisteren kwam ik er achter dat ik compleet de verkeerde overtuiging had. Een Ducati met vier cilinders is namelijk ook een beleving an sich. Na het starten toverde de V4 S Streetfighter meteen een lach op mijn gezicht, die er (bijna) niet meer af te krijgen was. Ik vergelijk hem daarom met mijn drie jaar oude SDR en de vergelijking Streetfighter vs Super Duke is misschien niet helemaal eerlijk.

Streetfighter V4 S

Ducati kende met de 1098 al een Streetfighter. Dit jaar verruilde het merk de rauwe bokkige 1098 Streetfighter met de V4 Streetfighter. Met het viercilinder blok van de Panigale V4 ging Ducati een nieuw tijdperk in. De V4 Streetfighter is de afgeleide van de Panigale V4, de eerste met een viercilinder. Zoals het een naked betaamt met een hoog stuur. Het 1.103cc blok is goed voor 208 pk. Ga je voor de Streetfighter V4 S liggen de Rosso Corsa 2’s op 3-spaaks Marchesini velgen, krijg je elektronische Öhlins voor en achter en de stuurdemper. Er missen naar mijn mening wel carbon winglets die er voor de meerprijs van 3.600 euro makkelijk op hadden gekund.

Ducati Streetfighter V4 stuurt makkelijker

Toen ik de Super Duke 1290 R begin dit jaar aanschafte was ik meteen tevreden over het stuurgedrag. Direct en makkelijk te handelen. Toen ik gisteren op de Streetfighter ging rijden merkte ik bij de eerste bocht al meteen dat het nog simpeler kon. De Streetfighter heeft een fijne bestuurbaarheid en doet precies wat je van hem vraagt. Waar ik bij de Super Duke soms nog wel eens moet stoeien om hem de bocht in te krijgen kreeg ik van de V4 S Streetfighter precies wat ik wilde. Dat het sturen zo soepel ging had stiekem ook te maken met het blok.

Vier of twee cilinders

Zoals je al hebt kunnen lezen heb ik eigenlijk altijd twee cilinders gereden. Dat begon met een Ducati 750SS uit 1992 en werd vervolgd met de Panigale 899 en nu de Super Duke 1290 R. Deze hebben alle drie iets gemeen, een prachtig karakteristiek geluid maar ook een beetje bokkig. Ik zou het toch gisteren willen omschrijven als een eigen karakter wat ik bij andere motoren een beetje miste.

Waar de voorganger ,de 1098 Streetfighter, echt geen allemansvriend was is de V4 Streetfighter dat wel. De motor is ontzettend rustig en geeft geen hikje of stootje. Met 208 pk heeft de V4 Streetfighter ontzettend veel vermogen. Alle elektronica zorgt ervoor dat hij makkelijk te rijden blijft. In combinatie met het makkelijke stuurgedrag is het ook een feest om op de polderweggetjes te rijden.

Schakelen minder fijn

De V4 Streetfighter heeft wel een nadeel, hij schakelt boterzacht. Doordat hij zo soepel schakelt mist het mechanische gevoel dat hij in de versnelling zit. Hij geeft weinig weerstand waardoor het onduidelijk is of je goed in de versnelling hebt geschakeld. Ik schakelde dan weleens mis. De Super Duke wint het op dit gebied. Zijn quickshifter met blipper-functie geeft een duidelijkere respons. De quickshifter is op de SDR echter wel optioneel terwijl hij op de V4 Streetfighter standaard komt.

Blèrpijp op de Streetfighter vs beschaaft op de Super Duke

Beide motoren hebben optioneel Akrapovič demper(s). De Super Duke blijft nog redelijk beschaaft al is het geluidsniveau wel wat toegenomen. Bij de dempers die onder de Streetfighter gemonteerd waren zijn oordopjes een must. Het geluid geeft meer het idee dat je op een MotoGP machine onderweg bent. Ontzettend gaaf maar wel gegarandeerd een veroorzaker van geluidsoverlast.

Mijn keuze Streetfighter vs Super Duke

De Streetfighter heeft mij kunnen overtuigen van een vier cilinder in een Ducati. Het prijskaartje van 22.900 euro is al flink. Als ik er een zou aanschaffen zou ik kiezen voor de Streetfighter V4 S met elektronische Öhlins. Helaas zit er geen 26.590 euro in mijn portemonnee. Als Ducati het schakelgevoel beter zou maken zal ik over een paar jaar zeker de overweging maken om de SDR in te ruilen. De V4 stuurt makkelijker en rijdt ook veel rustiger. Je kunt met de Streetfighter rustig toeren maar hij nodigt eigenlijk vooral uit om op het circuit te rijden. Voorlopig moet ik het ‘helaas’ met de foto’s en de KTM doen.

Maar kun je dan wel circuit rijden?

Alle wedstrijden op het circuit zijn afgelast. RIVM maatregelen zijn op de circuits leidend. Er is een protocol opgesteld voor het circuit rijden tijdens corona. Toeschouwers en bezoekers zijn tijdens het vrij rijden niet toegestaan maar vrij rijden kan gelukkig weer. Overnachten op het circuit van Assen is ook mogelijk, douches zijn alleen in de pitbox open. Er mogen maximaal twee motoren in een pitbox en ook op de paddock wordt er ruimte gereserveerd met voldoende afstand. Er lopen handhavers rond en de camera’s op het circuit worden gebruikt om te controleren of de coronamaatregelen worden nageleefd.