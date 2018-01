3 verschillende stuurwielen voor nieuwe Mercedes A-klasse

Basic, luxer en like a sir.

Dat de nieuwe Mercedes A-klasse geen kattenpis ging worden, werd wel duidelijk na het zien van de interieurshots. Dat de Duitsers écht alle registers opentrekken met de A weten we na het lezen van dit nieuwtje.

De nieuwe generatie komt volgens een Mercedes-blog met drie verschillende stuurwielen. Het ligt er net aan welk optiepakket je aanvinkt. Qua ontwerp lijken de drie op elkaar. De verschillen zitten hem in het materiaal, de afwerking en functies.

Je moet je duim vakkundig laten rusten op het stuurwiel, want voor je het weet druk je op een knopje. Mijn hemel, wat een drukte! Eén van de vernieuwingen is de verhuizing van cruise control. De hendel gaat verdwijnen en de functie is met de nieuwe A-klasse te activeren middels een knopje op het stuur.

Vergeet de twee goedkopere sturen, want je wilt de meest luxe. Mercedes brengt namelijk het stuurwiel van de S-klasse naar de A-klasse. Ja, dat lees je goed. Met deze keuze komt ook voor het eerst stuurwielverwarming naar de instapper van Mercedes. Shut up and take my money. (via Mercedes-Benz-Passion.com)