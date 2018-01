Deze saaie G-klasse kost bijna een half miljoen euro

Waarom? Wel..

Iedereen weet dat de Mercedes G-klasse geen goedkoop handtasje is. Nieuw kosten ze een vermogen en als tweedehandsje is het ook geen voordelige jongen. Dat is met deze occasion niet anders.

Occasion is eigenlijk niet het juiste woord bij deze G, want de Merc heeft slechts 500 kilometer gelopen. Laat je niet gek maken door het uiterlijk. Het ding heeft een voorkomen alsof ‘ie uit 2004 komt, maar deze Mercedes is van bouwjaar 2016. De auto weet zich van de massa te onderscheiden omdat deze G-klasse gepantserd is. AK’s, handgranaten en andere vuurwapens zijn een lachertje voor de auto.

Hoewel deze auto beter in een land als Mexico kan worden verkocht, staat de G-klasse te koop in Waardenburg. De aanbieder durft maar liefst 447.500 euro te vragen voor de G500. De prijs is exclusief alle Nederlandse belastingen.

Met een geel kenteken ga je dus dik over de half miljoen euro heen. Tel daarbij op dat een bepantsering zo’n auto een stuk zwaarder maakt. Deze G-klasse privé rijden zal dan ook maandelijks een klein vermogen kosten, Gezien de brandstof- en MRB-kosten. Toch een plekje in de garage én portemonnee voor de G500? Check dan de advertentie op Autotrack.