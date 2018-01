Deze auto komt met een 1,25 meter breed scherm

Mercedes, eat your heart out.

Vergis je niet in auto’s van Chinese makelij. De tijd van slechte kopieën en matige bouwkwaliteit ligt, uitzonderingen daargelaten, achter ons. Op economisch gebied timmert China keihard aan de weg en de auto-industrie staat zeker niet stil. Check bijvoorbeeld deze nieuwe slimme auto van startup Byton.

Deze firma staat onder leiding van ex-medewerkers van Nissan en BMW. Op technologiebeurs CES in Las Vegas presenteerde Byton de auto. Het gaat hier om een deels zelfrijdende elektrische SUV/MPV die ongeveer 400 kilometer moet kunnen rijden op een volle acculading. Dan heb je de achterwiel aangedreven versie met een 272 pk sterke elektromotor. Wie kiest voor een battery upgrade pack kan zelfs 520 kilometer elektrisch flaneren. Dit, dankzij een dual-motor met vierwielaandrijving met 476 pk. Prijzen moeten beginnen bij 45.000 dollar.

Het is de bedoeling dat de SUV in 2019 in productie gaat. Het gepresenteerde model lijkt volgens Byton voor 85 procent op de uiteindelijke productieversie. Aangezien de elektrische auto op CES werd onthuld, zijn er de nodige technische snufjes te verwachten. En zie zijn er ook.

Zo komt het apparaat niet met een achteruitkijkspiegel en zijspiegels. De bestuurder moet het doen met camera’s die de spiegels vervangen. Daarnaast is bijna het complete dashboard één groot scherm. Het 1,25 meter brede display is er voor infotainment en navigatie. De bestuurder kan naar de navigatie kijken, terwijl de passagier op datzelfde scherm van een filmpje kan genieten. De SUV is toekomstproof, want er is ondersteuning voor een 5G-internetverbinding. Daarnaast is er een touchscreen op het stuur verwerkt. De auto beschikt over de Amazon stemassistent Alexa. Aan de hand van handgebaren en stemcommando’s kunnen opdrachten door het systeem worden uitgevoerd. Net als Tesla’s, kunnen software updates op afstand worden uitgevoerd. Via deze weg kunnen bijvoorbeeld nieuwe autonome functies worden toegevoegd aan de auto.

De elektrische SUV is 4,8 meter lang, 1,9 meter breed en 1,6 meter hoog. Standaard rolt het ding op 22-inch wielen. Gezien het feit dat de auto volgend jaar al in productie gaat en de technische cijfers geen fantasiegetallen bedragen, lijkt de SUV van Byton een hele serieuze auto te worden. Deze startup moeten we in de gaten gaan houden.