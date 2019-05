BMW komt dit jaar met gave (en helemaal niet gave) dingen

Nieuwe modellen, motorvarianten en meer!

BMW heeft bekendgemaakt wat ze de rest van 2019 gaan uitspoken. Een deel van de informatie komt niet als een verrassing, maar dit neemt niet weg dat het goed is om te weten wat we kunnen verwachten deze zomer, herfst en winter.

Suf: meer xDrive op de 3 Serie. Gaaf: M Sport onderstel op je 3

Ten eerste gaat BMW de line-up van de 3 Serie uitbreiden. Vanaf juli is het mogelijk om xDrive te bestellen op de 320i, 330i en de 330d. De M340i xDrive komt, zoals de naam al doet vermoeden, standaard al met vierwielaandrijving. Tevens introduceert het merk de 330e, een plug-in hybride met een gecombineerd vermogen van 292 pk. Vanaf juli is het M Sport onderstel ook te bestellen op de 3 Serie sedan, net als de adaptieve M ophanging.

Gaaf: update voor anonieme 5 Serie met 8 cilinders

De 5 Serie gaat weer brullen. Vanaf juli is een vernieuwde M550i xDrive sedan verkrijgbaar. BMW zegt de achtcilinder voor dit model geoptimaliseerd te hebben door onder meer grotere turbo’s te gebruiken. De vernieuwde M550i is straks goed voor 530 pk en 750 Nm koppel. Ander nieuws voor de 5 Serie is de introductie van de 530e (optioneel met xDrive).

Gaaf: zijdezachte zes-in-lijn voor 8 Serie

De 8 Serie kennen nu met dikke achtpitters in vorm van de M850i en de nog te onthullen M8. BMW is van plan ook een zes-in-lijn naar de 8 Serie te brengen dit jaar. De 840i xDrive Coupé gaat er komen, net als de 840i xDive Convertible. Een zescilinder diesel staat eveneens op het programma voor The 8.

Suf: instap-dieseltje voor de BMW X5

In augustus krijgt de X5 een nieuwe instapper. Het gaat hier om de X5 xDrive25d. Een tweeliter viercilinder diesel met 231 pk en 450 Nm koppels. Dit blok zal gekoppeld worden aan de achttraps Steptronic automaat. Naast een instapper, komt er tevens een X5 xDrive45e. Deze plug-in hybride krijgt een systeemvermogen van 394 pk. De X5 xDrive45e doet 0-100 km/u in 5,6 seconden. Je kunt maximaal 80 kilometer elektrisch rijden met deze plug-in hybride.

Gaaf: handbak naar BMW Z4. Suf: niet voor de topmodellen

Roeren in de BMW Z4 is er nu nog niet bij, maar BMW is de liefhebber van manuele arbeid niet vergeten. De Z4 sDrive20i komt vanaf juli standaard met een handgeschakelde zesbak. Een handbak in combinatie met de meer gepeperde motorvarianten is er vooralsnog niet bij.

Gaaf: BMW M4 met standaard meer pk’s. Suf: toe aan vervanging

Terwijl we in afwachting zijn van de gloednieuwe M3 (dat duurt nog wel even) heeft BMW nieuws voor de M4. Voortaan komt de coupé en cabrio vanaf juli standaard met het Competition Package (450 pk). Nu is dit nog een optie.