360 pk EXTRA voor slechts 10 mille kan gewoon

Hoe lekker is dat: 360 pk extra erbij! Dat is lekker. En dat voor maar tien mille.

Afgelopen zondag gingen we even wat auto’s met je doornemen die vrij makkelijk kunt chippen. Daarbij keken we niet alleen naar hoeveel pk extra erbij kwam, maar ook in relatie tot het standaardvermogen. Ja, een M5 van 600 pk naar 700 pk chippen is 100 pk erbij, maar de auto verandert er niet echt door. Een 114i van 102 naar 220 pk transormeert de complete beleving.

Over het algemeen is 100 pk wel een beetje de max bij de meeste auto’s als je enkel en alleen gaat chippen. Wil je meer, dan zul je moeten gaan werken grotere intercoolers, injectoren, downpipes en dergelijke. Als dat niet voldoende is, kun je met hybride turbo’s (verbeterd schoepenwiel in standaard behuizing) gaan werken.

360 pk extra

Maar het kan ook goedkoper en effectiever. Dat kan met deze mechanische compressor van Roush. Die hebben een supercharger-kit ontwikkeld voor de Ford Mustang GT. Juist, ook de auto die je in Nederland kunt krijgen! Het mooie is, is dat Roush dermate goed is dat Ford er geregeld mee samenwerkt. De kwaliteit gaat er niet op achteruit. Het vermogen ook niet, integendeel! De kit is namelijk goed voor 360 pk.

En nee, dan bedoelen we niet 360 pk in totaal, maar 360 pk EXTRA. Ja, je krijgt er 360 pk bij! Om met Loekie de Leeuw te spreken: asjemenou! Het koppel na installatie van de omgekeerde stofzuiger is 864 Nm, 264 Nm meer dan standaard. Dus relatief gezien flink wat extra vermogen, maar een beperkte hoeveelheid koppel. Op zich ook wel prettig, want in veel gevallen is koppel de grote boosdoener voor motorschade. Daar hoef je nu overigens niet bang voor te zijn, want je krijgt gewoon garantie.

Onderdelen

De basis van de kit is een Eaton TVS R2650-compressor. Deze is vervolgens door Magnuson Superchargers aangepast naar de wensen van Roush. De kit behelst twee intercoolers, een Bosche PCE-intercoolerpomp, hitteschild en aangepaste injectoren. Roush past dan vervolgens het motormanagement aan zodat alles lekker met elkaar kan samenwerken. De kit kan op de gewone GT, maar ook op de Dark Horse.

Mocht je 10 mille alsnog te veel vinden voor de geboden hardware (dat is het niet, overigens), dan is er goed nieuws. Deze specifieke kit – Phase 2 Limited Edition – is de -supercharger-kit ter introductie. Er komt ook nog een standaard Phase 2 en zelfs een Phase 1 die aanzienlijk goedkoper zullen zijn.

Hopelijk komt deze kit naar Nederland of bestelt een Nederlandse Mustang-eigenaar ‘m. Kijk, een Mustang GT kost in ons landje 131.600 met de handbak (de Roush-kit kan op zowel de automaat als de handbak). Doe daar die dan die kit op en dan heb je afgerond voor 145 mille een nieuwe auto met 810 pk. Dan is de Mustang ineens een koopje!