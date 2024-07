Prijs vernieuwde e-tron GT bekend: duurder dan de Taycan!

Is Audi nu meer premium dan Porsche? De prijs van de vernieuwde e-tron GT ligt boven die van Porsche.

Een tijdje geleden kon collega @RubenPriest jullie op hoogte brengen van de facelift voor de Audi e-tron GT. Audi’s sportieve sportsedan was nog niet enorm verouderd, maar de Ingolstadters vonden het de hoogste tijd voor een update. Mede ook doordat het zustermodel – de Porsche Taycan – een tijdje geleden onder het mes ging.

Ruben – wat is het toch een fijne jongen – kon alles al vertellen, behalve de prijs van de vernieuwde e-tron GT. Nou, die is ook nu bekend gemaakt door Audi Nederland! De Audi e-tron GT is er vanaf… 129.990 euro. Als we even snel naar de website van Porsche gaan, zien we dat de Taycan er al vanaf 107.000 euro is. Dat is dus 23 mille meer!

Grote verschillen met Taycan

En het wordt alleen maar erger, want de instapper is 129.900 euro. Voor dat geld heb je de Audi S e-tron GT. Ja, Audi noemt de instapper nu ‘S’. Daarboven staat de Audi RS e-tron GT – die 151.990 euro kost – en het topmodel is de Audi RS e-tron GT performance, die de importeur voor 164.990 op gele platen voor je zet.

Maar is Audi nu compleet verrückt im Kopf? Nein! Ondanks dat Porsche hoger op de maatschappelijke ladder staat, is de Audi RS e-tron GT gewoon dikker en beter. Want kijk, voor die 107.000 euro krijg je een Porsche Taycan met alleen achterwielaandrijving, een vermogen van slechts 408 pk en een range van slechts 590 km.

Dynamic photo,



De Audi S e-tron GT zit een beetje tussen de Taycan 4S (544 pk) enerzijds en de Taycan Turbo (884 pk) anderzijds in. De Audi RS e-tron GT (857 pk) en Turbo laten elkaar ook goed vergelijken. De ‘RS e-tron GT performance’ (serieus, wie bedenkt die namen???) met 925 pk is een beetje het alternatief voor de Taycan Turbo GT (die 1.034 pk heeft). Ook hier zijn de vermogens dus kunstmatig aangepast zodat Porsche alsnog superieur is.

En de rest van de concurrentie dan?

Dan nog eventjes een vergelijk met de rest van de concurrenten:

Hierbij vallen een paar dingen op. De keuze voor een elektrosedan rond de 130 mille is reuze. De Tesla is de Impreza GT Turbo 555 van deze tijd: heel veel power voor weinig geld, maar verder een kale, plastiekerige en goedkoop aandoende auto in dit gezelschap. Stiekem is de Lotus de een topaanbieding, zeker omdat je ook voor een ‘non-S’ kunt kiezen. Die heeft voor 30 mille minder alsnog 608 pk, verdere verschillen tussen de ‘basis’ en ‘S” kan @banderas vast wel aan ons uitleggen. Ook bleek tijdens het WK-snelladen dat de sportsedan van Lotus goed scoort!

Bekijk hieronder naar het roze shirt van Wouter in de vernieuwde e-tron GT:

* Ten tijde van het schrijven van dit artikel heeft de Model S twee prijsaanpassingen gehad. Oh, wacht, drie!

