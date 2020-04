382 pk Toyota Supra Horizon Blue is niet voor jou

Deze Toyota Supra Horizon Blue smurfenauto gaat aan ons voorbij.

We hebben het punt bereikt dat Toyota is begonnen met het maken van speciale modellen op basis van de Supra. Iedereen die ooit Gran Turismo heeft gespeeld op de PlayStation weet dat Japanse autofabrikanten er een sport van maken om zoveel mogelijk varianten van een model uit te brengen. Staat de Supra hetzelfde lot te wachten?

Exclusief voor de Japanse markt heeft Toyota deze Supra RZ Horizon Blue Edition aangekondigd. Deze coupé is meer dan alleen een nieuw kleurtje. Zo heeft de 3.0-liter zes-in-lijn onder de kap een upgrade gekregen. Dat de Supra meer vermogen zou krijgen was al even bekend. Deze Horizon Blue Edition is goed voor 382 pk en 499 Nm koppel.

Een andere wijziging heeft te maken met de ophanging. Deze is nog een tandje steviger afgesteld voor een beter stuurgevoel tijdens het aanvallen van bochten. De opvallende blauwe kleur van het exterieur wordt doorgetrokken in het interieur. Fraaie blauwe stiksels maken de Supra nét even wat anders dan het reguliere model.

Hoewel de Toyota Supra Horizon Blue enkel in Japan zal worden verkocht, kun je alsnog de auto van dichtbij meemaken. Virtueel welteverstaan. De recent toegevoegde Toyota Supra in de racegame Gran Turismo Sport is ook te kiezen met deze nieuwe kleur.