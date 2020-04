Luc Donckerwolke vertrekt bij Hyundai

De Belg stapt na een kleine vijf jaar op bij het Koreaanse concern.

Er zitten momenteel diverse Nederlanderse ontwerpers op hoge posities in de autowereld. Ook onze zuiderburen hebben een aantal succesvolle autodesigners in hun midden. De bekendste van hen is waarschijnlijk Luc Donckerwolke. Hij bekleedde de afgelopen jaren de hoogste positie op de ontwerpafdeling van de Hyundai Group. Daarmee zwaaide hij dus niet alleen de scepter over Hyundai, maar ook over Kia en Genesis. Daar is nu een einde aan gekomen.

Hyundai maakt vandaag namelijk bekend dat Luc Donckerwolke opstapt vanwege “persoonlijke redenen”. Het merk meldt verder dat 54-jarige ontwerper meer tijd door wil brengen met zijn familie. Zijn taken zullen overgenomen worden door Lee Sang Yup en Karim Habib, die respectievelijk aan het roer staan van het Hyundai Design Center en het Kia Design Center.

Luc Donckerwolke trad in 2015 in dienst bij Hyundai. In 2018 volgde hij Peter Schreyer op als hoofdontwerper. Lang is hij dus niet in die functie actief geweest. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de nieuwe designtaal van Lexus-tegenhanger Genesis. Zijn laatste wapenfeit was de Hyundai Prophecy Concept.

Donckerwolke had al een mooi cv opgebouwd voor hij in Seoul terecht kwam. Hij is vooral bekend als de man die de Murciélago tekende. Ook het ontwerp van de Gallardo kwam onder zijn leiding tot stand. Tijdens zijn periode bij VAG tekende hij niet alleen spectaculaire ontwerpen: hij was ook verantwoordelijk voor de Audi A2. Dat is toch een beetje de Fiat Multipla onder de Audi’s. Hij sloot zijn VAG-periode wel weer goed af: als designchef bij Bentley tekende hij de bloedmooie EXP10 Speed 6.

Donckerwolke heeft dus zeker een paar gave en zelfs iconische ontwerpen neergezet. Laten we daarom hopen dat hij zijn tekenpotlood nog niet aan de wilgen hangt.