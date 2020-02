Toyota geeft de Supra nog meer pk

Toyota heeft nog 42 pk uit de zescilinder weten te persen. Daardoor stuurt de Supra nu 382 pk naar de achterwielen en is de 100 km/u binnen 3,9 seconden in zicht.

Een topsnelheid van 250 km/u, nul-naar-honderd in 4,3 seconden, 340 pk onder je rechtervoet. De Toyota Supra is alles behalve een slak. Tijdens zijn rijtest zei Wouter dan ook dat je met die aandrijflijn nét iets te snel aan een bekeuringssnelheid zit. Maar ja, tegen extra pk zegt niemand nee, toch?

Met die gedachte in het achterhoofd heeft Toyota zitten sleutelen aan het BMW-blok. De 2021 Toyota GR Supra (die al in juni 2020 in de VS wordt geleverd) kan nu namelijk 382 pk leveren en 499 Nm aan koppel. Daarvoor hebben ze onder meer het uitlaatspruitstuk en de zuigers aangepast. Toyota verwacht dat de auto nu binnen 3,9 seconden de 96 km/u aan kan tikken.

Het onderstel hebben ze voor het nieuwe modeljaar ook wat gemodificeerd, zodat de 2021 Supra wat stabieler moet zijn in dubbele bochten. Een ander leuke upgrade: het standaard 6,5-inch infotainmentscherm is weg, daarvoor is een 8,8-inch model in de plaats gekomen.

Was dit dé upgrade waar je op zat te wachten en ga je maandagmorgen meteen naar de dichtstbijzijnde Toyota-dealer? Dan hebben we slecht nieuws voor je: de 382 pk Toyota Supra komt niet naar Europa. De Japanse autofabrikant heeft namelijk tegen Piston Heads gezegd dat de 382 pk-motorisering niet aan EU-emissieregels voldoet. Dus voor ons blijft 340 pk de max qua pk’s. De Z4 hoeven we natuurlijk ook niet ineens met meer pk te verwachten.

Dat is jammer, maar dat betekent niet dat er voor ons niks meer in zit. AC Schnitzer kan je Supra bijvoorbeeld upgraden naar 400 pk. En mogelijk komt er een nóg hetere Supra aan. Heb je juist liever een langzamere Supra? Dan kan je weer bij Toyota terecht, vanaf volgende maand is er namelijk een viercilinder beschikbaar.

Foto: Toyota Supra van Veilance, via Autojunk.nl.