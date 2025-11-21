Nederlandse AMG GT-R met F1-halo staat op Marktplaats!

Dit is de duurste Mercedes op Marktplaats!

Een AMG GT R Roadster waar er maar 750 van zijn gebouwd, is al een bijzondere auto. Tegenwoordig moet en kan het echter nog specialer. Zodoende komen we uit bij de, adem in, Mercedes-AMG GT R Speedlegend Limited Edition built by HWA van Bussink.

Een jaar nadat de AMG GT R Roadster (R190) uitkwam, wilde de Nederlander Ronald Bussink er iets speciaals mee doen. Hij kwam op deze creatie. Hij schakelde de hulp van Mercedes-racers en inmiddels nieuwe 190 Evo-bouwers HWA in. Bussink zorgde voor het idee en het ontwerp, HWA deed de ontwikkeling.

En nu kun je er alweer eentje kopen als occasion. Alweer, want in 2022 stond precies dezelfde Speedlegend ook al te koop. Hij stond toen ook al bij de Mercedes-dealer in Veghel, heeft dezelfde kilometerstand en hetzelfde prijskaartje. Of moet ik zeggen, prijskaart.

Bij de introductie van de Speedlegend werd ons verteld dat HWA het motorvermogen flink had opgekrikt. De 4,0-liter biturbo-V8 zou 850 pk produceren. Volgens de kentekengegevens en de Marktplaats-omschrijving heeft de AMG die te koop staat, het originele vermogen van 585 pk. Ook niet misselijk. Hij haalt er een topsnelheid van 317 km/u mee. Je doet er verstandig aan om een helm mee te nemen in de Speedlegend.

Wat kost de Nederlandse AMG GT R met F1-halo?

Sinds 2022 staat de Speedlegend stil. Net als toen staat er 2.435 kilometer op de teller. Extra knap dus dat spotter @tk97 hem wist te fotograferen. De Mercedes-dealer vraagt er net als drie jaar geleden € 1,25 miljoen voor op Marktplaats.

Daarmee is het de duurste Mercedes die je nu kunt kopen. Duurder dus dan de nieuwe AMG PureSpeed waarbij je eigenlijk precies hetzelfde recept krijgt met dezelfde achtcilinder, maar dan nieuwer. Welke zou jij dan liever in de garage hebben staan?

Headerfoto: spotter @tk97