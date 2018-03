Cadillac XT4 heeft een onnodige power bulge

Echt waar.

New York is als vanouds een feestje voor de Amerikaanse autofabrikanten. Desondanks hebben we nog niet bijzonder veel introducties gezien. Naast de Lincoln Aviator vinden we dan toch de Cadillac XT4, een kleine SUV crossover waarmee de Amerikanen uit Motor City haar line-up verder uitbreiden.

De naam van de XT4 geeft eigenlijk al weg wat het precies is. De XT4, die zich logischerwijs onder de Cadillac XT5 schaart, betekent letterlijk Crossover Touring 4. Het gezegde ‘klein maar fijn’ gaat overigens niet op, want hoewel de 4,6 meter lange XT4 wel degelijk compacter is, zijn er een paar flinke missers gemaakt op het gebied van design. De voorkant is nog te verteren, maar van de achterzijde zou je haast onwel worden. Daar kunnen zelfs de verschillende chromen accenten en de power bulge (waarom..?) niet tegenop. Het interieur misstaat niet, maar ook hier zien we weinig waarvan we warm of koud worden.

Om even terug te komen op die power bulge, het is ons even ontglipt waarom deze precies op de XT4 te vinden is. Cadillac levert de XT4 aanvankelijk alleen met een geblazen 2-liter viercilinder, die maximaal 240 pk en 350 Nm produceert. Niet verkeerd, maar allerminst een cijfer waarvan we weggeblazen worden. Alvorens het vermogen bij de wielen aankomt, glijdt het door een negentraps automaat. De XT4 is verkrijgbaar als voorwielaandrijver, of als vierwielaandrijver. Mocht je bij laatstgenoemde brandstof willen besparen, dan kun je de achteras uitschakelen.

De XT4 is in de Verenigde Staten 6.000 dollar goedkoper dan een XT5. De wagen komt later dit jaar, in de herft, op de markt.