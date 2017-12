Volkswagen up! GTI heeft een Nederlandse prijs

Het kekke ding is niet voordelig.

Misschien was je het alweer vergeten, maar er is een GTI-variant van de up!. Volkswagen presenteerde de hatchback in het voorjaar van 2017. De GTI heeft een gepeperde 1.0 TSI turbomotor onder de kap. Het blokje levert 115 pk en 200 Nm koppel, wat de up! tot een leukere gooi-en-smijt auto moet maken.

De up! GTI doet een sprintje naar de honderd in 8,8 seconden en heeft een topsnelheid van 196 km/u. Waarden die in 1985 ongetwijfeld spannend waren. Vandaag de dag niet heel indrukwekkend. Wel indrukwekkend is de prijs. Volkswagen heeft de up! namelijk niet heel voordelig geprijsd. De up! GTI is er in Nederland vanaf 19.840 euro.

Volkswagen levert de hatchback in diverse GTI-kleuren zoals Red, Pure White, Dark Silver en Black Pearl. Standaard komt de GTI met zaken als bijvoorbeeld airconditioning, verwarmbare voorstoelen, cruise control, een achteruitrijcamera en parkeersensoren achter.

De 997 kg wegende hot hatch komt er als drie- en vijfdeurs. Laatstgenoemde heeft een hogere vanafprijs. De vijfdeursversie scoor je namelijk voor 20.215 euro. De eerste exemplaren staan eind februari bij de dealer.