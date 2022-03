Ford Everest is eindelijk een ECHTE SUV, geen crossover

De Ford Everest heeft een ruwe bolster en blanke pit.

De termen SUV en crossover worden te pas en te pas door elkaar gehaald. Dat is helemaal niet erg, natuurlijk. We weten immers wat er bedoeld wordt. Maar toch, de zuivere betekenis van SUV (Sports Utility Vehicle) is wat anders dan dat wij denken. In veel gevallen zijn de auto’s die wij een SUV noemen, eigenlijk een crossover.

De nieuwe Ford Everest is gelukkig een échte coole en stoere SUV en geen crossover. We gaan dat uiteraard kort voor je toelichten. Het grootste verschil tussen een SUV en crossover is het chassis. De Ford Everest heeft namelijk op een ladderchassis, niet een zelfdragend koetswerk, zoals bijvoorbeeld de Escape en Explorer dat wel hebben. Dat zijn dan ook crossovers. Snapt u het nog?

Basis Ford Everest

De basis voor de Ford Everest is de Ford Ranger, de nieuwe pick-up van Ford. Op basis van die bedrijfswagen heeft Ford een SUV ontwikkeld met drie zitrijen. Het is niet exact een Ranger met een grote cabine.

Er zijn wel een paar technische wijzigingen (ondanks dat de neus identiek is). Zo is de spoorbreedte 50 millimeter groter en is het onderstel flink onder handen genomen. Dit om te zorgen dat er meer comfort en stabiliteit is.

Ford Everest Titanium

Aandrijflijnen

Qua motoren kun je diverse kanten op. De meest eenvoudige Everest heeft een EcoBlue-diesel met één turbocompressor. Een versie met twee turbo’s is ook mogelijk. Vervolgens is er voor dieselhaters een 2.3 EcoBoost turbo-motor.

Maar het hoogtepunt is de 3.0 V6 diesel met tientraps-automaat. Die laatste moet wel machtig rijden, schatten wij zo in. Deze automaat kun je optioneel ook krijgen op de andere motoren, standaard is er een zesbak.

Ford Everest Platinum

Daklast Ford Everest

Prestatiecijfers hebben we (nog) niet voor je. Misschien ook niet heel erg relevant. Veel leuker is het om te weten wat de doorwaad-diepte is. Die bedraagt namelijk 80 centimeter, dus een redelijke plas of een beetje pootje baden bij een meer is geen probleem. Ook handig: de maximale daklast is 350 kilogram, terwijl dat bij de meeste auto’s zo’n 100 kilogram is.

Twee accu’s

Helemaal handig is dat er ruimte is voor twee enorme accu’s. Dat is niet gedaan omdat Ford verwacht dat je veel stil komt te staan langs de weg. Het is een extra accu die je voor allerlei accessoires kunt gebruiken.

Mocht je je daar geen voorstelling van kunnen maken, dan ben je waarschijnlijk niet avontuurlijk genoeg. Denk aan bijvoorbeeld een compressor, koelbox en dergelijke.

Ford Everest Sport

Uitvoeringen Ford Everest

Er zijn drie verschillende uitvoeringen van de Ford Everest: Sport (de blauwe op de foto’s), Titanium (de rode) en Platinum (de bruine). Komt de auto ook naar Nederland? Waarschijnlijk niet. Er zijn nauwelijks groene maatregelen genomen met deze auto, zoals 48V-technologie of andere vormen van elektrische ondersteuning.

De Ford Everest is een bedoeld voor markten waar men de auto nog echt gebruikt waarvoor die gebouwd is. In diverse Aziatische landen, Afrika en Australië zul je ze tegenkomen.

Meer lezen? Dit zijn de gaafste Honey Badgers!