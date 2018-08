Wat is dit voor een mysterieuze Audi Q3?

Joost mag het weten.

Er zijn patentschetsen opgedoken van de nieuwe Audi Q3. Boeiend, denk je misschien. De nieuwe Q3 is onlangs onthuld en dus is hier weinig geheim aan. Het opmerkelijke aan deze patentschetsen is de recente registratie.

Het patent werd op 10 juli aangevraagd bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO) met een geldigheid van vijf jaar. Wie goed kijkt ziet enkele verschillen tussen deze Q3 en het gepresenteerde exemplaar. De luchtinlaten zijn groter en de grille ligt lager. Dit zou suggereren dat we naar de Audi SQ3 zitten te kijken.

De sportievere velgen en grotere remmen bevestigen deze gedachte. Kijken we naar de achterkant dan komen de vraagtekens. In deze patentschets is niets meegenomen wat lijkt op een uitlaat, of de uitsparing daarvan. S-modellen hebben normaal gesproken vier uitlaten bij Audi.

Van het vorige type Q3 kwam nooit een SQ3. Wel was er een RSQ3. Deze SUV had in tegenstelling tot de andere RS-producten van Audi Sport slechts één ovale uitlaat aan de linkerkant. Het was een wat vreemde eend in de bijt voor een RS-auto van het merk uit Ingolstadt.