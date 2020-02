Formule E: ePrix van Mexico

Het verslag van de Formule E race in Mexico.

Als de ePrix van Mexico net zo spectaculair is als de Grand Prix van Mexico op hetzelfde circuit, dan kunnen we een bijzonder vermakelijke race verwachten. Nee, de Formule E is niet zo snel als de Formule 1. Er wordt op een kleinere baan gereden. Maar er zijn ook een hoop dingen waar de Formule 1 wat van kan leren.

Het veld zit dichter bij elkaar en de auto’s kunnen beter tegen een stootje. Althans, dit seizoen nog. Voor volgend jaar zullen de auto’s iets minder stevig zijn. Het leuke van Mexico is dat grote delen van de baan herkenbaar zijn en dat er zowaar een ‘circuit’ te zien is, in plaats van een afgebakende stratenbaan.

Twee Nederlanders

De afgelopen drie jaar heeft twee keer een Nederlander gewonnen. Tijdens deze race doen er wederom twee Nederlanders mee: Nyck de Vries en Robin Frijns. Beide hebben zich uitstekend gekwalificeerd: Nyck vertrekt vanaf de derde positie, Robin start vanaf P6. Uiteraard zullen we extra aandacht besteden aan de Nederlanders!

Start

En we zijn onderweg! Lotterer maakt meteen een foutje bij de eerste bocht waardoor De Vries de derde plaats kan pakken. Frijns wordt in de eerste bocht verschalkt en staat zevende. Lotterer lijkt wat schade te hebben. Evans leidt de race, terwijl de Vries zijn positie moet verdedigen. Het gaat niet helemaal lekker met de Nederlander: De Vries valt terug naar plaats 6. Müller (Geox Dragon) parkeert zijn auto in de vangrail, waardoor Nyck weer op P5 staat. Toch zit de Mercedes van De Vries er niet al te best uit. Frijns verschalkt hem enkele bochten later. Vanwege de crash van Müller komt de safetycar (een BMW i8 Spyder) naar buiten.

Na een paar ronden gaan ze weer verder. Direct zitten Frijns en De Vries in gevecht. Met elkaar. Sam Bird geeft even een lesje inhalen in het stadion en pakt de derde plaats. Frijns en de Vries pakken samen in één actie Andre Lotterer. Frijns staat op P4, De Vries P5. Massa moet de race staken vanwege een ‘probleem met de ophanging’. Aangezien zijn linkervoorwiel 90 graden verkeerd zit, lijkt ons dat een correcte deductie. Lotterer heeft nog meer pech. Hij heeft zijn voorvleugel beschadigd en een lekke band, maar rijdt nog even een ronde door, voordat hij naar de pits gaat.

Midrace

De Vries verliest qua snelheid een beetje aan de twee DS Techeetahs achter hem. Op het rechte stuk komen de DS’en met rasse schreden aan. Nyck verdedigt met hand en tand. Daarbij verremt hij zich en raakt hij Frijns. Rijden de Nederlanders elkaar van de baan? Het lijkt er wel op, alhoewel Frijns hier niet heel erg veel aan kon doen. De Vries kan niet meer remmen en eindigt in de muur, Frijns valt een paar plaatsen terug naar P10.

Dankzij een foutje van Rowland (hij remt op het vuile gedeelte) krijg Frijns de negende positie in de schoot geworpen, die hij bijna direct weer afgeeft aan Sims. Het begon zo lekker voor de Nederlandse coureurs. Voor onze Belgische autosportfans: d’Ambrosio rijdt achteraan (P16) en Vandoorne is intussen opgeklommen naar de zevende positie. We zouden het bijna vergeten, maar er is natuurlijk ook een raceleider. Zijn naam is nog steeds Mitch Evans.

Achter Evans rijden Sam Bird en Sebastian Buemi op virtuele podiumplekken. De Top 3 lijkt niet al te spannend te zijn, maar daarachter is het des te leuker. De DS Techeetahs van Vergne en Da Costa geven een masterclass en halen elkaar meerdere malen in. Ma Qinghua had al niet een gelukkige race (hij reed achteraan) en was slachtoffer van een, eh, eenzijdig ongeluk. Zijn auto staat niet in de weg, dus de Safety Car kan aan de snellader blijven staan.

Einde

De uiteindelijk move om Da Costa voor te laten gaan is een goede, hij is aanzienlijk sneller dan Vergne. Zijn accu zit voller en hij heeft nog een ‘power up’ beschikbaar. Met nog een paar minuten te gaan pakt Da Costa de derde plaats van Buemi. In de tussentijd spint Daniel Abt zijn Audi, waarmee hij twee jaar geleden nog de ePrix van Mexico wist te winnen.

Da Costa zit vlak achter Bird en voert de druk goed op. Hij verremt zich in de 31e ronde en beland in de muur. Hij kan de race vervolgen (P18), maar Da Costa is tweede. Twee ronden later crasht Bird nog een keer met zijn Nissan. Waarschijnlijk vanwege een defect van zijn auto. Nu is het wel afgelopen voor Bird.

Waarschijnlijk was de race voor Mitch Evans het saaist. In een uurtje tijd heeft hij voorsprong van 7,4 seconden. Niet alleen de Hollanders hebben pech, ook de Belgen hebben geen reden tot juichen. Vandoorne crasht eveneens nadat hij op het vuile gedeelte niet kan remmen. Geen punten voor de voormalig McLaren coureur.

De volledige uitslag van de ePrix van Mexico is als volgt: