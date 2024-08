5-jarige rijdt 312 kilometer per uur in Lamborghini Revuelto

Jazeker, een 5-jarige tikt even ruim 300 aan in een Lamborghini Aventador.

We leven dezer dagen in een ongekende rubber stoeptegel maatschappij waarin iedereen en alles gecontroleerd moet worden. Zo lang het maar veilig en effectief is, zoals @lincoln zou zeggen. Heldere geesten zoals Elon Musk vragen zich wel eens af waar het zo heen moet met de wereld. Wie controleert de controleurs? Waar blijft creativiteit en grenzen verleggen als niks meer mag? Wat zijn de mentale kosten van die geestdodende pieptoon in je auto als je ’te hard gaat’? @ijoost mag het weten.

Vader is kampioen

Niet gek dat er ook mensen zijn die deze trend willen breken. Gewoon achter het stuur zetten die vijfjarige mannekes (m/v/i). Laat ze maar zo vroeg mogelijk ervaren wat ruim 700 pk is. Dat is althans de filosofie van Kenan Sofuoglu, een Turkse snelheidsduivel die vier keer het wereldkampioenschap Supersport (WSS) wist te winnen.

Revuelto

Kenan laat daarom zijn zoontje van 5 (Zayn) regelmatig losgaan met karts, auto’s en andere dingen met een motor. Recent werd Zayn achter het stuur van een nieuwe Lamborghini Revuelto gezet. Op een stoeltje natuurlijk. Anders kan de kleine miniatuur-man nog nergens bij.

Max Verstappen

Dat de kleine Zayn over de nodige wagenbeheersing beschikt hebben we al eerder gezien. Mits de kleine Zayn alle stunts overleeft zou hij nog wel eens een hele grote kunnen worden. De nieuwe Max Verstappen heeft onze Max ook al ontmoet. Dus dat wordt nog wat. Tenzij ook Zayn neergehamerd wordt door de controlezuchtige haters natuurlijk.

In de Revuelto komt hij voor nu in elk geval tot een snelheid van 312 kilometer per uur. Daarna doet hij nog wat donuts, om vervolgens juichend uit te stappen. Ook nog geluisterd naar Louis van Gaal dus. Is dit nu gewoon gaaf, of wordt dit menneke geleefd door zijn pa en is dit er net een beetje over? Laat het weten, in de comments!