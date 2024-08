Sponsors Perez compenseren Red Bull als het geen kampioen wordt

De Mexicaanse sponsors van Sergio Perez gaan erg ver om Checo in de Red Bull te houden. Ze zouden zelfs het team compenseren als het ‘dankzij Sergio’ geen kampioen wordt.

Sergio Perez ligt al tijden onder vuur in de F1. Dat is niet per se gek, want dat is nou eenmaal je lot als je de teammaat van ene Max Verstappen bent. Ricciardo (in de laatste fase), Gasly en Albon kunnen erover meepraten. Niemand kan zo hard rijden in een auto met een listige staart als onze held Max Emilian.

Gedecimeerd

Na het genoemde drietal mocht Perez het proberen bij Red Bull. Destijds echt een dingetje, want de Mexicaan kwam niet uit de koker van Helmut Marko. Hij was daarmee de eerste sinds Mark Webber die ‘van buitenaf’ werd aangetrokken. Op zich een klap in het gezicht van Der Helmut. Maar ook wel exemplarisch voor hoe hard Gasly en Albon gedecimeerd werden door MV1. Zelfs Red Bull snapte dat nog een jong talent (dat men ook niet direct had) in die gehaktmolen duwen, voor niemand zin had.

Teleurstelling wordt kans…en weer teleurstelling

En zo kwam men, naar verluidt vooral ook door aandringen van Christian Horner, uit bij Perez. Die werd bij Racing Point namelijk de laan uitgestuurd, uitgerekend nadat hij eindelijk zijn eerste race in de F1 gewonnen had. Voor PER werd die teleurstelling echter zijn nieuwe grote kans.

Het leek erop dat die niet meer zou komen op dat moment. Checo gold altijd al als groot talent. In de GP2 (nu F2) reed hij eigenhandig de droom van onze Giedo van der Garde aan diggelen. Die moest kampioen gaan worden bij topteam Barwa Addax. In plaats daarvan reed rookie Perez onze Giedo om de oren. Hij was wisselvallig, maar bloedsnel in zijn beste weekenden. En dat willen de teambazen toch vooral zien van de jongelingen: pure snelheid. De rest kan je leren.

Of misschien niet, zo moeten we concluderen na ruim 10 jaar Perez op de grid. Tuurlijk heeft hij zich bewezen als puike coureur. Nadat zijn eerste grote kans in de sport bij McLaren een sof werd omdat McLaren dat jaar door het ijs zakte, deed hij regelmatig van zich spreken door podia te pakken voor Force India. Net als hij voorheen deed bij Sauber. Hulkenberg wordt nu opeens weer gezien als een (semi-)topper. Maar toen de twee teamgenoten waren, was Checo de man op het podium en Hulkenberg, zoals we weten, niet.

Onvriendelijke jaren

De jaren bij Red Bull zijn echter niet vriendelijk geweest voor de (reputatie van de ) Mexicaan. Er zijn nog enkele overwinningen bijgekomen. Maar het is allemaal niet consistent genoeg (wat het al nooit was) en nu ook in vergelijking met Max, niet snel genoeg. Dat laatste is misschien nog wel erger dan het eerste. Inmiddels is het een reëel risico dat Red Bull de constructeurs titel verliest omdat hij veel minder punten haalt dan Max. Dat kost Red Bull dan niet alleen prestige, maar ook geld.

Velen stellen dan ook dat Perez alleen nog in zijn stoel zit vanwege sponsorgeld en merchandise-verkoop. Volgens een bericht op motorsport.com zou geldschieter Carlos Slim nu zelfs bereid zijn Red Bull te compenseren voor ‘financiële schade’ als het met Perez de titel verliest.

Gaat allemaal wel erg ver dus. Als dit zo is heeft Perez bijna net zoveel baangarantie als Lance Stroll. Het bericht wordt echter ook alweer tegengesproken. Maar eerlijk gezegd; het zou ons niet verbazen als het wel zo is. Perez is gigantisch populair in Mexico. Zo lang dat zo blijft, zullen zijn geldschieters het feestje ook draaiende willen houden. Waarvan akte.