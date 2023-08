Gouden Bugatti Mistral gaat dik over de vijf miljoen euro

Niets dan het beste voor de koper van deze gouden Bugatti Mistral, aan de hand van Sur Mesure.

Je zou haast denken dat niemand minder dan Joel Beukers de stand van Bugatti sponsort op The Quail tijdens Monterey Car Week. Het Franse automerk staat niet met één, maar twee gouden auto’s op het toneel. Recent kondigde Bugatti de bijzondere Chiron Super Sport Golden Era aan. Vandaag is het de beurt aan de Mistral door Bugatti Sur Mesure aangepakt en het is wederom een gouden auto.

Aan de Mistral hangt een prijskaartje vanaf 5 miljoen euro. Maar dan begint het pas voor veel eigenaren. Via het Bugatti Sur Mesure programma kun je de auto nog verder exclusief aankleden. Reken maar dit dit vele tienduizenden euro’s extra kost. Het automerk doet vanzelfsprekend geen uitspraken over de euro’s. Dat kun je er zelf wel bij verzinnen.

Bugatti Mistral Sur Mesure

De Mistral is met 99 exemplaren al een exclusief ding. Met het Bugatti Sur Mesure programma gaat de eigenaar van zijn auto in elk geval nog een stapje verder. Reden voor Bugatti om de gouden Mistral mee te nemen naar The Quail. Zo krijgen bezoekers van het prestige event te zien wat de personalisatiemogelijkheden bij Bugatti zoal inhoudt.

Oneerbiedig gezegd kun je de Mistral zien als de open Chiron die er nooit is gekomen. De 8.0 liter W16 krachtbron is in de Mistral goed voor maar liefst 1.600 pk. Daarmee komt het vermogen overeen met de Chiron Super Sport. Durf dan maar eens het gaspedaal in te trappen wanneer het dak niet geopend is.

Personaliseren

Steeds meer exclusieve merken hebben een eigen personalisatieprogramma in huis. Het is allang niet meer Rolls-Royce of een Bentley die dit soort dingen aanbieden. Lamborghini heeft Ad Personam, Ferrari heeft Tailor Made en bij Bugatti noemen ze het Sur Mesure. In het geval van deze Mistral is het vooral veel goud, dat ook weer terugkomt op de stiksels in het interieur.