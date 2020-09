5 motoren die te onbekend zijn! - Autoblog.nl

Een lijstje met ‘exoten’, motoren waar je amper iets over hoort.

De Fireblades, nieuwe V4R Streetfighters en zelfs de Zero’s vliegen je om de oren. Het lijkt wel alsof er een lijstje motoren bestaat, waar iedereen wel iets over weet te vertellen. Hartstikke leuk natuurlijk maar wij besloten het op de zondagochtend een tikkeltje eigenwijs aan te pakken. Juist, jullie mogen niet meer raden: wij geven het podium aan motoren die niet zo vaak in de schijnwerpers hebben gestaan.

De Rieju Tango 125: kleine motor, veel pret

Als ik deze verschijning op de snelweg zou passeren -en die kans is vrij groot met zijn topsnelheid van 95 km/u- had ik verwacht dat iemand het verkeerde bospaadje heeft genomen en per ongeluk op de autosnelweg is beland. Begrijp me niet verkeerd, dat is ook positief. Al is dat zeker niet de plaats waar je met een 125cc wilt zijn. Met allroad banden en het gewicht van 109 kilo is deze onbekende motor de ultieme brommert voor recreatief offroad gebruik. Licht, wendbaar en met een zadelhoogte van 83 centimeter behoorlijk laag. Voor 3.949 euro hoef je geen hoogwaardige afwerking te verwachten. Zo zijn ze in Spanje bijvoorbeeld ‘vergeten’ om een veer op de zijstandaard te bevestigen. Maar helemaal back to basic is de Tango zeker niet. Zo krijg je schijfremmen, twee jaar garantie, een digitaal display en hoef je niet te kickstarten. Het hart van de Tango kennen we van de Yamaha XT 125 en is een luchtgekoelde viertakt eencilinder. Zoek je een leuke ‘motor’ voor erbij of heb je een A1-rijbewijs dan hoef je alleen nog de kleurkeuze te maken, rood of zwart.

Indian FTR Carbon: een dure exoot

Mocht het gesprek van de dag richting de Ducati Monster gaan kun jij met de FTR Carbon komen. Het is bijna vreemd te noemen dat de Indian niet in hetzelfde rijtje wordt opgenoemd. De 228 kilo zware machine heeft een prijskaartje van 20.890 euro. Een hoog prijskaartje behorend bij deze speciale uitvoering. De Carbon heeft namelijk standaard een Akrapovič en een speciaal typeplaatje. En natuurlijk heel veel carbon: van het kapje om de LED-koplamp tot het luchtfilterdeksel. Dat maakt de FTR meteen wat sportiever én unieker. Nu is het onder het carbon en zonder het Sloveens titanium maar gewoon een FTR. Een motor die ook redelijk onbekend is. Het 1.203cc V-Twin blok is goed voor 126,5 pk. Voor het prijskaartje kun je een luxe motor verwachten met instelbare dempers, cruise control, drie rijstanden, bluetooth, ABS en een USB-snellaadpoort. Helemaal anno nu dus, maar dat is niet zo vreemd met 2020 als geboortejaar.

De Benelli Leoncino: de onbekende motor met het leeuwtje

Totaal irrelevant voor de versie uit de 21e eeuw maar in 1951 bestond er al een Benelli Leoncino. We vermelden het toch vanwege een opvallend detail, een leeuw, op de Leoncino van de vorige eeuw. Mocht je ook geen talenknobbel hebben, Leoncino is Italiaans voor leeuw. En dat detail komt hebben de Italianen -of zullen we Chinezen zeggen- weer terug laten komen. Over het ontwerp van de onbekende motor is goed nagedacht, Benelli heeft een unieke motor weg weten te zetten in een populaire markt. De scrambler van Benelli heeft een digitale teller, LED-verlichting en ABS. Het 500 cc paralleltwin blok maakt het met zijn speelse karakter en 47,6 trappelende pony’s een geheel. Mocht je -om in de dierentermen te blijven- een grote katachtige op jouw voertuig willen hebben staan en een Jaguar niet binnen het budget passen is de Leoncino te koop voor 7.099 euro. Inclusief twee jaar garantie.

Offroad: Honda CFR 250 Rally

Met de opkomende trend in de vorm van scramblers zijn er veel motoren die de schijn hebben geschikt te zijn voor offroad gebruik. Stoere noppenbanden, veel grondspeling en een stoer uiterlijk maar vaak vooral geschikt voor de openbare weg. En dan heb je nog de Honda CRF 250 Rally, deze onbekende motor is wel een echte offroad. Gegarandeerd een hoge funfactor en niet perse geschikt voor de openbare weg.Je zou daar in theorie toch de 130 op je snelheidsmeter kunnen aantikken maar dat moet je het eencilinder blokje niet aan willen doen -en jezelf ook niet-. Alles is gericht op ‘adventure’. Een grondspeling van 27 centimeter, een brandstoftank van 10,7 liter, handkappen, een balansas om de trillingen te verminderen én uitschakelbare ABS. Deze 250cc staat gegarandeerd voor 157 kilo aan funfactor met 24,4 pk. Het prijskaartje is met 7.358 euro aan de hoge kant.

De onbekende flattrack motor: Mash Dirt Track 650

Surprise! Wederom een eencilinder met weinig pk’s. Overigens hierdoor goed geschikt voor het A2-rijbewijs. Niet alleen het vermogen is met 40 pk weinig, de Dirt Track heeft ook maar 5 versnellingen. Een voorbeeld van een motor waarbij stijl en vorm bijna voor al het andere is gegaan. Waar de naam Dirt Track vandaan komt behoeft geen uitleg. Om de koplamp te herkennen moet je twee keer knipperen. Bij de eerste snelle blik zie je een flat track nummerplaat en vervolgens zie je dat de koplamp hierin verwerkt is. Hij is ook te verkrijgen met ronde koplamp maar dat zou een figuurlijke middelvinger naar de designafdeling van het ‘Franse’ merk zijn. Aan alles is te zien dat styling heel belangrijk is bij deze motor. De flat track banden zijn niet de meest geschikte banden voor straatgebruik en de kleine spatborden zijn dan weer niet functioneel bij offroad gebruik. Deze eencilinder moet het vooral van zijn uiterlijk hebben en dat is iets waar het merk Mash toch wel heel goed in is. Zo maken ze ook hele leuke combinaties met zijspan, ook dat zijn motoren die redelijk onbekend zijn. Deze hippe flattrack look koop je voor 6.299 euro.