A1, A2… En dan niet die bij Amsterdam

Een motorrijbewijs halen, hoe zit dat nou eigenlijk?

In Nederland heb je een motorrijbewijs nodig om op een motor te mogen rijden, circuit uitgezonderd natuurlijk. Welk type motorrijbewijs je nodig hebt hangt af van het vermogen van de motor. Tevens zit er ook een leeftijds- en ervaringsgrens aan het mogen behalen van het motorrijbewijs. Het behalen van het motorrijbewijs vergt nog wat moeite en tijd. Wil jij een motorrijbewijs halen en meteen op alle machines mogen sturen? Dan ga je voor het (onbeperkte) A rijbewijs.

Theorie-examen

Het theorie-examen van de motor verschilt met het auto theorie-examen. Je zult dus opnieuw in de boeken moeten voor het motorrijbewijs. Geen onnodige luxe om alle verkeersregeltjes nog even te herhalen. Het examen duurt in normale omstandigheden 30 minuten en als jij 44 van de 50 vragen goed weet te beantwoorden ben je geslaagd. De uitslag is 1,5 jaar geldig. Zorg dus dat je binnen die tijd de rest binnensleept.

Praktijkexamen

Er zijn 2 soorten praktijkexamens, welke je beiden moet behalen. Om een praktijkexamen te mogen doen moet je trouwens ook in het bezit zijn van een geldige gezondheidsverklaring.

– Praktijkexamen voertuigbeheersing, dit wordt ook wel AVB genoemd.

Vroeger ook wel ‘examen speciale verrichtingen’ genoemd. Hiermee wordt getoetst of je de motor goed onder controle kunt houden. Je krijgt 7 van de in totaal 12 oefeningen tijdens je examen. Per oefening mag je eventueel een keer herkansen. Je mag bij 2 oefeningen onvoldoende scoren zolang deze niet onder dezelfde categorie (snel of langzaam) vallen. Waar hebben we het dan over? Denk aan oefeningen op het gebied van stoppen, slalommen, stapvoets rijden, 8-tjes draaien en uitwijken.

Tip: kijk niet naar de obstakels, maar naar waar je heen wilt. –dit lijkt wel een slechte levensspreuk-

– Praktijkexamen verkeersdeelneming, AVD.

Tijdens dit examen ga je de weg op. Hiermee kan de examinator bepalen of jij veilig aan het verkeer kan deelnemen met de motor. Waar het AVB nog wel eens op locatie wordt gedaan. Soms zelfs waar jij normaal oefent op je speciale verrichtingen (thuiswedstrijd!) is het bij AVD gewoon echt wachten bij de CBR locatie met knikkende knieën. Vaak rijdt de examinator in zijn eigen auto achter jou aan en stapt jouw instructeur bij hem in. Even zaak dus om op een andere auto te letten dan normaal tijdens het lessen.

Tip: rijdt zelfverzekerd en een beetje boven de maximale snelheid. Bij motorrijden is het kijken heel belangrijk, zorg er ook voor dat de examinator dit kan waarnemen doordat je duidelijk jouw helm draait bij het kijken. De examinator zal doorgaans de verplichte tekst opdreunen: “we gaan zo een stukje rijden, ik wil graag zien dat je vlot door het verkeer rijdt, dat je de acceleratie van de motor gebruikt”. De vertaling daarvan is: waag het niet om ook maar 1 km/u onder de maximum snelheid te rijden en vlot accelereren bij elke oprit tot minimaal de maximumsnelheid.

Lichte motor (A1)

Vanaf de leeftijd van 17 jaar mag je theorie-examen doen en lessen volgen op een 125cc motor welke maximaal 11 kW hebben. Als je 18 bent mag je praktijkexamen gaan doen.

– ondergetekende kon met haar lesmotor amper invoegen op de snelweg dus zorg ervoor dat je let op de topsnelheid wanneer je een A1 motor aan wilt schaffen-. Fun fact: een elektrische BMW C-Evolution kan je ook in A1 uitvoering rijden, daarmee trek je met zijn direct beschikbare koppel echter wel veel andere motoren eruit bij het stoplicht.

Middelzware motor (A2)

Een A2 motor heeft maximaal 35 kW. Let op, koop je een motor die origineel meer vermogen heeft mag dit niet meer dan 70 kW zijn en moet je hem laten terugkeuren.

Om voor dit rijbewijs examen te mogen doen moet je 20 jaar zijn. Rijlessen mag ook vanaf jouw 20e tenzij je een A1 rijbewijs had, dan mag kun je met 19 jaar al beginnen met lessen.

Zware motor (A)

Alle motoren met een vermogen hoger dan 35 kW vallen onder de categorie A. Als je nog geen andere motorrijbewijzen hebt en in een keer op een A motor wilt rijden moet je 24 jaar zijn. Kriebelt het A rijbewijs eerder, dan kun je vanaf 21 jaar examen doen, je krijgt dan een code 80. Dit geldt ook als je nog geen 2 jaar het A2 rijbewijs hebt.

Heb je al 2 jaar een A2 rijbewijs dan mag je met de leeftijd van 22 op examen voor het A rijbewijs. Het CBR vindt dan dat je over voldoende ervaring beschikt.

Code 80 is een beperking op het rijbewijs. Je mag hiermee de eerste 2 jaar alleen op driewielers , lichte motoren en middelzware motoren rijden. Meer dan 35 kW zit er de eerste 2 jaar dus niet in, deze beperking vervalt automatisch.

Driewielers

Over smaak valt niet te twisten en over gezond verstand ook niet, dus neem ALTIJD een training voordat je op een driewieler stapt als je geen A rijbewijs hebt.. Mocht jij het B rijbewijs op het roze pasje voor 19 januari 2013 hebben bemachtigd kun je met het autorijbewijs op een driewieler rondgassen. ‘Helaas’ geldt dat voor de nieuwe generatie niet.

Automaatrijbewijs?

Jaja, ook dat bestaat en hier zit stiekem nog wel een goede truuk in verborgen. Als jij op je 18e echt op 2 wielen wil rijden, dan ben je ‘veroordeeld’ tot een A1 motor. Je kunt dan kiezen om je AVB te doen met een motorscooter. En geloof ons, dat is makkelijker dan met een ‘schakelfiets’. Ook voor AVD is dit gemakkelijker al is het voordeel hier minder groot natuurlijk dan bij 8’jes draaien en straatje keren.

Het mooie is, dat je wanneer je vervolgens naar A2 en A gaat alleen maar het AVD gedeelte hoeft te doen met een ‘schakelfiets’ en voila je mag weer wel schakelen. Tijdens dat AVD examen zullen ze overigens wel je voertuigbeheersing testen. Maar dan ben je al een paar jaar aan het rijden en dan gaat alles je beter af. Als jij dus letterlijk struikelt over het AVB examen is dit in ieder geval een optie!

Een proefles motorrijden is echt aan te raden! Ga jij jezelf er binnenkort in verdiepen?