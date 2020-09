Honda SUV e mist sierstrips en kentekenplaathouders - Autoblog.nl

De Honda SUV e:concept is precies wat jij zoekt in een auto. Behalve dan dat je hem nu kunt bestellen bij de betere Honda-dealer.

Het is een van de meest guitige auto’s die je vandaag kunt bestellen: De Honda e. De kleine zakjapanner (die stiekem niet zó klein is) is origineel, fraai en gewoon zo ontzettend schattig. Maar ondanks de beste bedoelingen is het natuurlijk een vrij dure auto met een korte actieradius. Ook is een hatchback niet overal populair.

Meer in petto

Gelukkig heeft Honda nog meer in petto met het Honda e-label. Dit is namelijk de Honda SUV E:concept. Je kunt de auto het beste zien als een voorbode op een, jawel, elektrische SUV van het merk Honda. Om met Bert Visscher te spreken: “Je verwacht het niet, hè?”

De Honda SUV e:concept (ja, zie heet ‘ie echt) bevindt zich nog in een vroeg stadium van de ontwikkeling. Volgens Honda moet de auto ‘fris’ zijn en ‘fun’ bieden. De auto is in dit geval voorzien van geavanceerde assistentie-systemen, veiligheidssystemen en natuurlijk een up-to-date infotainmentsysteem. Dat scoort tegenwoordig beter dan veel pk’s onder de motorkap.

Design Honda SUV e

Het design van de Honda SUV e:concept is ook nog typisch voor concept-auto’s. Geen bumpers, deurhendels, stootstrips, spiegels of kentekenplaathouders. Wel is duidelijk dat het een crossover en dat de auto drie deuren heeft.

Het ziet er zeker niet verkeerd uit. De proporties zijn goed gekozen en het aantal frutsels en gekke vouwen is verrassend laag voor een concept anno 2020. Hopelijk breken tijden van strak design aan, in plaats van rijdende frutsel-festijnen.

Motor van de Honda SUV e

Over de motor is verder niets bekend, behalve dan dat het een elektromotor zal worden. De kleine Honda e zorgt voor een nieuwe stroom van belangstelling voor het Japanse merk in Europa. Hopelijk kan Honda met een groter model doorpakken.

Het ziet er naar uit dat Honda SUV e:concept een voorbode is voor een concurrent op de Tesla Model Y, Nissan Ariya en de onlangs onthulde Volkswagen ID4. Overigens hoeven we deze auto niet direct in Europa te verwachten. De auto is voor China bedoeld.

CR-V PHEV

Voor hen die dit allemaal te snel gaat, heeft het merk op de Beijing Motor Show 2020 de Honda CR-V PHEV onthuld. Een beetje mosterd na de maaltijd, concurrent Mitsubishi heeft een dergelijke auto al sinds 2013.

Beter laat dan nooit. De CR-V PHEV zal voor Nederland overigens nog best interessant kunnen zijn, voor nu is deze alleen voor de Chinese markt bestemd. Maar ook hierbij geldt: kijk er niet gek van op als we dit in Europa tegen gaan komen op een later tijdstip.