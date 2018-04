5 perfecte hatchbacks als Private Lease-auto voor het gezin

Waarom zou je een oude tweedehandsauto kopen?

Als we het over een auto hebben, wordt vaak de ‘eerste’ auto besproken. De ‘hoofd’-auto. De auto waarmee de meeste kilometers gemaakt worden en waar een huishouden de meeste kosten aan heeft. Daardoor zou je bij ‘auto voor het gezin’ kunnen denken aan een ‘gezinsauto’, zoals een Ford S-Max, Citroen C4 Picasso of Volkswagen Touran. Maar tegenwoordig hebben veel gezinnen een tweede auto. Vaak een stuk kleiner, ouder en goedkoper. Dat is eigenlijk best opmerkelijk. Tuurlijk, je zet niet twee keer een BMW 530d Touring voor de deur (alhoewel het van ondergetekende best zou mogen). Vaak is het relaas: het moet natuurlijk niet teveel gaan kosten.

Dat is volkomen begrijpelijk, juist daarom is Private Lease voor een compacte auto zo interessant. Natuurlijk, voor niets gaat de zon op, maar de veelgehoorde kritieken worden de kiem in gesmoord. Private Lease heeft namelijk zo zijn voordelen. Zo weet je van te voren exact hoeveel je kwijt bent. Bij iedere vorm van mechanische malheur kun je de auto gewoon naar de garage brengen. Ook de onderhoudsbeurten zijn meegenomen. Belastingen en verzekeringen dan? Jazeker, ook dat zit in de leaseprijs. Het enige waar je zelf naar om hoeft te kijken is het benzineverbruik. Dat zijn de enige kosten die je zelf moet beheren. Voor Private Lease kun je overigens ook gewoon terecht bij de ANWB, een zeer interessante aanbieder want je krijgt dan tevens de zekerheid van de Wegenwacht en het Keurmerk Private Lease.

In dit overzicht gaan we kijken naar 5 voorbeelden van een ideale auto voor het gezin, oftewel vijfdeurs B-segment hatchbacks. Ten opzichte van een (jong gebruikte) auto heeft een gloednieuwe B-segmenter een paar grote voordelen. Dankzij de laatste techniek zijn ze zuiniger dan ooit. In verband met milieuzones en strengere regelgeving is het prettig om te weten dat je met een compacte hatchback met zuinige benzinemotor bijna overal kan komen. B-Segment hatchbacks zijn ook volwassener dan ooit. Qua ruimte, rijeigenschappen en uitrusting heb je erg weinig te klagen. Als laatste willen we veiligheid benoemen. Deze moderne auto’s zijn veiliger dan veel grotere auto’s van pak ‘m beet 10-15 jaar oud.

Private Lease? Yes. B-Segment hatchback? Yes. Dan nu vijf voorbeelden van wat dit je daadwerkelijk gaat kosten. De afbeeldingen zijn van de genoemde modellen. Dus die auto kun je ook voor die prijs krijgen. Voor alle auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden en een jaarkilometrage van 10.000 km.

Nissan Micra Acenta 1.0

€ 219 per maand

Gevoelsmatig zat de vorige Micra altijd tussen het A- en B-segment in. De spiksplinternieuwe Micra is echter een volwaardige B-segment auto. De Micra is tegenwoordig standaard een vijfdeurs hatchback, dus voor de extra deuren hoef je niet extra te betalen. Op dit moment heeft de ANWB een speciale actie met de Micra Acenta, want voor 219 euro per maand heb je een behoorlijk complete auto. Het is een Acenta die beschikt over andere cruise control, airconditioning en audio met bluetooth-aansluiting. Nog een groot voordeel, het brandstofverbruik van de Micra 1.0 is met 1 op 21,7 erg gunstig. Daarmee blijven de kosten bovenop de leaseprijs beperkt.

Citroën C3 Feel Pure Tech

€ 289 per maand

De Citroën C3 is een kleurrijke toevoeging aan het B-segment, aangezien de C3 in tal van verschillende kleurcombinaties is te leasen. Zo is er voor ieder wat wils. Hulpsystemen zoals verkeersbordherkenning en ‘lane departure’ zijn bij de prijs inbegrepen. Verder is het een vrij zuinige auto, waardoor je niet constant bij de pomp staat. Voor 289 euro rij je zelf in deze nette hatchback.

Ford Fiesta 1.1 Trend

€ 265 per maand

De Fiesta staat bekend als dé rijdersauto in zijn klasse. De nieuwe Fiesta is volwassener dan ooit, maar weet de betrokken bestuurder nog altijd te enthousiasmeren. Ook deze Fiesta is niet de absolute instapper. Zo is de Fiesta in kwestie uitgerust met de 85 pk sterke 1.1 in plaats van de versie met 70 pk. Op papier lijkt het verschil van 15 pk niet zoveel, maar in prestaties scheelt het wel degelijk, terwijl het gemiddelde verbruik exact gelijk blijft (1 op 22,7). Hoe zit het dan met de uitrusting? Niet verkeerd: airconditioning, radio met bluetooth, centrale deurvergrendeling en zelfs een boordcomputer zijn gewoon aanwezig.

Peugeot 208 1.2 PureTech Active

€ 279 per maand

Een stijlvolle Fransoos voor zo weinig geld? Jazeker. Compleet met i-Cockpit en een ruime uitrusting als airco, radio, info-touchscreen interface, centrale deurvergrendeling en elektrische ramen aan de voorzijde. Het interieur van de Peugeot 208 is zeer kenmerkend. Het stuurwiel is compact en de tellers zitten in een kleiner cluster dan normaal. Het is de bedoeling dat je zo meer bij het autorijden betrokken bent. Op het gebied van techniek staat de 208 ook zijn mannetje, de 82 pk sterke PureTech motor is pittig en zuinig met een gemiddeld verbruik van 1 op 22,7. En dat voor 279 euro per maand.

Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline

€ 289 per maand

De Polo is zeker niet de grootste pretletter uit dit rijtje. Het is een hele solide en degelijke auto waardoor je je afvraagt: waarom zou je überhaupt een klasse hoger gaan shoppen? Op het gebied van ruimte scheelt het niet heel erg veel. Zelfs langere mensen kunnen goed een zithouding vinden in de Polo. Die 289 euro per maand is in dit lijstje relatief hoog, maar je wordt niet afgescheept met een instapmotor. Nee, de Polo is de enige die is gezegend met een turbomotor. Qua vermogen en koppel staat de Polo net even op een hoger plan: 95 pk en 175 Nm zijn prima waarden voor dit type auto. De Comfortline-uitvoering biedt over het algemeen een prima uitrusting.

Conclusie:

Voor 300 euro per maand heb je keuze uit heel erg veel auto’s. Als je kijkt naar de luxe, prestaties en ruimte die zo’n B-segmenter tegenwoordig biedt, kun je niet meer spreken van kleine autootjes. Qua uitrusting al helemaal niet. Toegegeven, de echte liefhebber ziet graag een kek kleurtje en een setje gave lichtmetalen velgen, maar die zijn tegen bescheiden meerprijs gewoon leverbaar. Radio, airco, centrale deurvergrendeling en elektrische ramen zijn echter altijd present. Verder hoef je je geen zorgen te maken om onderhoud, extra reparaties, verzekering en belasting. Dat zit er allemaal bij in. De enige kosten die je bovenop het maandbedrag betaalt is benzine. En juist deze 5 auto’s zijn daar extra omzichtig mee.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met ANWB, de genoemde prijzen zijn eind april 2018. Ben je nog niet helemaal overtuigd van de meerwaarde van Private Lease? Check het dossier Private Lease van de ANWB met alle informatie.