“Tesla Model S geen maatstaf voor Porsche Mission E”

Tuuuuuuuuuuuuuuurlijk, Porsche.

Als het gaat om bloedsnelle EV’s, is er maar een beperkt aantal auto’s dat we bij het verhaal kunnen betrekken. De cirkel krimpt nog verder wanneer we de onpraktische bolides ertussenuit vissen. De weinige reëele opties vind je in Californië, bij Tesla. Echter heeft de elektrische hypetrain het perron alweer even verlaten, dus zal dat binnenkort veranderen.

Porsche, één van de talloze autofabrikaten die miljarden steekt in de ontwikkeling van elektrische voertuigen, wil Tesla o.a. aanpakken met de Mission E. Aanvankelijk werd gedacht dat de auto het op zou gaan nemen tegen de Model S, maar daar blijkt dus weinig van te kloppen. Althans, dat vertelt Oliver Blume, de CEO van Porsche, tegenover Forbes.

Dit is toch ietwat opmerkelijk, daar de Mission E zich op papier enigszins in hetzelfde vaarwater als de Amerikaan lijkt te bevinden. De Mission E krijgt naar verluidt meer dan 600 pk en zit in ongeveer 3,5 seconden aan de 100 km/u. Goed, dat is niet zo bespottelijk snel als de Ludicrous Mode van Tesla, maar toch; aan het eind van de dag zijn het de enige elektrisch powersedans op aarde.

Ondanks de ogenschijnlijke overeenkomsten, houdt Blume vol dat de Mission E geen moment rekening houdt met zijn Amerikaanse evenbeeld—als we het zo oneerbiedig mogen bestempelen. Helemaal waar kan dit natuurlijk niet zijn. De auto’s zijn in zekere zin concurrenten van elkaar, dus kun je dergelijke overeenkomsten, vergelijkingen e.d. simpelweg niet vermijden, hoe graag je dat ook zou willen.

Overigens schijnen de auto’s op in ieder geval één vlak wél totaal anders te zijn. De batterijen van de Mission E zouden oneindig veel beter zijn dan de halfbakken rotzooi die Tesla in hun wagens verwerkt. Niet alleen zouden ze sneller en efficiënter opladen, ze zouden de prestaties veel consistenter vasthouden. Waar een Model S het misschien twee achtereenvolgende keren kan presteren een bizarre sprinttijd neer te zetten, zul je bij Porsche door kunnen blijven vlammen totdat je rechtervoet begint te blaren.