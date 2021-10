5 redenen om te kiezen voor de Hyundai IONIQ 5

Met IONIQ 5 introduceert Hyundai (letterlijk en figuurlijk) een nieuwe vorm van elektrisch rijden.

Hyundai is al een vertrouwde naam op het gebied van elektrische auto’s. Dit jaar lanceerde het merk het eerste model van een compleet nieuwe generatie EV’s: de IONIQ 5. Dit model staat op een volledig nieuw platform, door Hyundai zelf ontwikkeld. Dit levert een baanbrekende EV op. Er zijn minimaal 5 redenen om te kiezen voor een IONIQ 5. We zetten ze voor je op een rij!

Het onderscheidende design

De IONIQ 5 is de start van een nieuw tijdperk en dat laat de auto ook duidelijk zien. De IONIQ 5 heeft een onderscheidend en vooruitstrevend design. De ontwerpers lieten zich daarvoor inspireren door de Hyundai Pony uit 1976. De IONIQ 5 legt op deze manier een link tussen het verleden en de toekomst. De strakke vormgeving zorgt er niet alleen voor dat de IONIQ 5 erg fraai is, maar ook gestroomlijnd en dus efficiënt. En Hyundai heeft met het design ook nog eens een bijzonder effect behaald. Een auto die er compact uitziet maar ruim is!

De riante binnenruimte

Dankzij het nieuwe platform heeft Hyundai er namelijk ook voor kunnen zorgen dat de binnenruimte optimaal is. Door de lange wielbasis van 3.000 mm en de vlakke vloer waarin het accupakket zit verwerkt, is de IONIQ 5 verrassend ruim vanbinnen. De middenconsole die in lengte verschoven kan worden en de uitgebreid verstelbare stoelen die volledig plat kunnen zorgen voor veel bewegingsvrijheid. Het panoramadak versterkt het ruimtelijke gevoel nog eens extra.

Het ultrasnelle laden

Nog een belangrijk voordeel van het nieuwe platform is de laadtijd. Dankzij een 800V oplader kan de IONIQ 5 ultrasnel opladen. In slechts 18 minuten kan de accu van 10 tot 80 procent worden opgeladen. In vijf minuten heb je er meer dan 100 kilometer aan WLTP-range bij. De IONIQ 5 kan zelf ook weer gebruikt worden om andere apparaten op te laden, dankzij de innovatieve V2L (Vehicle-to-Load)-functie. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant bevindt zich een aansluiting waarmee je tot 3,6 kW apparaten op kunt laden. Daarmee fungeert de IONIQ 5 in feite als een powerbank op wielen.

De ruime actieradius

De accu is niet alleen snel opgeladen, als deze vol is beschikt de IONIQ 5 ook over een hele ruime actieradius. Met een 73 kWh accu heeft de IONIQ 5 een range tot 481 km (WLTP). Kies je voor het 58 kWh accupakket dan heeft de auto ook nog altijd een comfortabele WLTP-actieradius: tot 384 km.

De indrukwekkende prestaties

De IONIQ 5 zet niet alleen indrukwekkende cijfers neer als het gaat om de actieradius, de prestaties liegen er ook niet om. De topversie van de IONIQ 5 levert 225 kW (306 pk) aan vermogen en maar liefst 605 Nm aan koppel. Dit zorgt voor een indrukwekkende acceleratie. Met de snelste IONIQ 5 heb je bijvoorbeeld maar 5,2 seconden nodig om van 0 naar 100 km/u te accelereren.

Er zijn dus meer dan genoeg redenen om voor de nieuwe IONIQ 5 te kiezen. En omdat de IONIQ 5 nog dit jaar leverbaar is, kun je ook nog mooi profiteren van 12% bijtelling. (en ja, dat laatste is stiekem de 6e reden om voor IONIQ 5 te kiezen)