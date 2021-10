Tesla pakt koffers en vlucht weg uit Californië

Tesla maakt nu definitief de vlucht vooruit en vertrekt uit Californië.

Binnen het beloofde land was Californië lange tijd het echte beloofde land. De films in Hollywood, het mooie weer, de Pacific Coast Highway, een dikke villa met uitzicht op zee, wat wil je nog meer? Maar zoals wallen wel vaker schepen keren, lijkt de glans er een beetje af bij de Golden State. Daar liggen meerdere dingen aan ten grondslag.

Voor een deel zou je kunnen zeggen dat de staat slachtoffer wordt van haar eigen succes. In de meest gewilde stukken van de staat, is het voor ‘normale mensen’ vrijwel onmogelijk om te wonen. De prijzen van woningen zijn zo hoog geworden dat je bij Faceglesoft moet werken om het nog enigszins te kunnen betalen. Dus dat is één ding.

Daarnaast zijn er ook andere problemen. Californië is een van de meer gereguleerde staten van Amerika. Het is eigenlijk een beetje de GroenLinks-heilstaat van de States. In de praktijk maakt dat het lastig voor bedrijven om er te opereren en extra kostbaar voor burgers om er te leven. Veel mensen en bedrijven vertrekken daarom nu naar betere oorden. Er wordt wel gesproken over de California Exodus, hoewel de feitelijke basis daarvan nog wel betwist wordt.

Betwist of niet, Elon Musk maakt nu zijn belofte waar om Tesla’s hoofdkantoor te verhuizen van Californië naar Texas. De Muskias maakte deze belofte vorig jaar tijdens de pieken van de Corona-crisis. De staat Californië legde Musk destijds op de poorten van de fabriek te sluiten om verspreiding van het virus tegen te gaan. Elon vond dat niet tof en negeerde het besluit zelfs tijdelijk.

Inmiddels is de frustratie al een beetje gezakt, maar de verhuizing komt er alsnog. Musk benadrukt dat Tesla Californië niet de rug toekeert. Maar het nieuwe hoofdkwartier zal desalniettemin een plaats vinden in een ‘ecologisch paradijs’ aan de Colorado River:

It’s about 2,000 acres and we’re going to make it a factory that is going to be stunning. It’s right on the Colorado River. So we’re actually going to have a boardwalk, where there’ll be a hiking/biking trail. It’s going to basically be an ecological paradise, birds in the trees, butterflies, fish in the stream, and it’ll be open to the public as well. So not closed and only Tesla.

Elon Musk, houdt wel van de birds en de bees