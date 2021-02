Hyundai IONIQ 5: 480 km actieradius en dit kost 'ie! - Autoblog.nl

De Hyundai IONIQ 5 is een strak nieuw model met ook nog eens zeer interessante specificaties.

Dit kan nog wel eens een topper gaan worden. Hyundai heeft zojuist het doek getrokken van de IONIQ 5. De Koreanen omschrijven het als een crossover, maar kijkende naar de afbeeldingen leunt het design meer naar een hatchback toe dan een traditionele crossover. Het is een vrij strak ontwerp zonder poespas dat zowaar een verrijking te noemen is in vergelijking met bijvoorbeeld de Kona Electric. Hyundai zegt zelf dat het model is geïnspireerd op de Pony uit 1976.

Ondanks zijn ietwat verwarrende naamgeving is de IONIQ 5 is het eerste model van IONIQ. Laatstgenoemde is een nieuw submerk binnen Hyundai voor elektrische auto’s. Tja, die autofabrikanten maken het er niet makkelijker op. Je hebt immers al een Hyundai Ioniq. We vergeven het de Koreanen.

Aandrijflijn

Hyundai introduceert de IONIQ 5 met vier keuzes wat betreft de elektrische aandrijflijn. Er zijn twee batterijpakketten van 58 en 73 kWh. Daarnaast is er keuze uit alleen achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. Alle vier de varianten hebben gemeen dat de topsnelheid elektronisch is begrensd op 185 km/u. Kun je toch nog Volvo’s inhalen op de autobahn met het 5 km/u snelheidsverschil. Het topmodel levert een vermogen van 155 kW en sprint in 5,2 seconden naar 100 km/u.

Range, laden en zonnepanelen

De actieradius zal naar verwachting uitkomen op 470 tot maximaal 480 kilometer volgens de WLTP-test. Waar de Hyundai IONIQ 5 excelleert is het laadproces. De elektrische auto kan gebruik maken van een 400- als 800-volt laadinfrastructuur. Hang je het model aan een 350 kW lader, dan is de batterij in slechts 18 minuten van 10 tot 80 procent geladen. In vijf minuten laden krijg je er 100 kilometer actieradius bij. Tegen een meerprijs kun je het dak laten uitrusten met zonnepanelen. In het gunstigste geval is dit goed voor een extra 5 tot 6 kilometer range.

Daarnaast kun je de elektrische auto ook gebruiken om andere apparaten op te laden. Denk aan een elektrische fiets, scooter of campinguitrusting. Hyundai gebruikt hiervoor een V2L-aansluiting en deze is te vinden in het interieur op de tweede zitrij. Laden gaat met een vermogen van 3,6 kW. Er zit tevens een tweede V2L-aansluiting aan de buitenkant

De Hyundai IONIQ 5 is niet de zoveelste concept van het merk. Dit is echt een productie auto en al deze zomer komt de EV op de markt. Het merk lanceert de IONIQ 5 als Project 45 uitvoering. Zie dit als een soort First Edition met standaard een aantal extra’s, waaronder het dak met zonnepanelen. De prijs voor de IONIQ 5 Project 45 ligt op € 58.995.