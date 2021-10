Max denkt niet dat ‘ie wint, wedkantoren denken van wel

Dat is jammer, dat Max Verstappen denkt dat hij niet gaat winnen. Toch meestal wel een leuk feestje.

In de jaren ’90 en begin ’00 was Formule 1 voor de Nederlander bijzonder interessant om te volgen. In deze periode domineerde Michael Schumacher de sport, maar kreeg hij dapper weerstand van Hill, Villeneuve en Häkkinen. Ook leuk: Jos Verstappen deed mee! Als hij punten scoorde, was het feest in Nederland. Punten kreeg je pas als je bij de eerste zes eindigde, dus je moest echt een toprace rijden. Dus af en toe was het feest.

Met zoonlief Max Verstappen zijn we op het punt aangekomen dat ‘we’ teleurgesteld zijn met een tweede plaats. In zijn titelstrijd met Lewis Hamilton geldt alleen de winst, de rest valt toch een klein beetje tegen. Als het aan Verstappen ligt, gaat het vandaag zeker niet gebeuren. Volgens de Nederlander gaat hij namelijk niet winnen in Turkije.

Balans

Al het hele weekend heeft Red Bull een auto die niet helemaal lekker in balans lijkt te zijn, zo meldt hij aan Autosport:

We hebben een paar goede verbeteringen gemaakt, in vergelijking met gisteren. Toen waren we nog echt aan het worstelen om te begrijpen hoe we hier snel kunnen zijn. Het team is daar de hele tijd mee bezig geweest om dat de verbeteren. Dat lukte best aardig in de kwalificatie, maar het is zeker niet perfect. Uiteindelijk ben ik best tevreden over de ronde. Daar kan ik niet te teleurgesteld over zijn. Max Verstappen, zoon van Jos.

Realistisch

Dat klinkt als een realistische Verstappen die zich lijkt op te maken om de schade te beperken deze race. Lewis Hamilton start weliswaar vanaf P11, maar inhalen is vrij goed te doen hier en de Mercedessen waren in de long runs zo’n 6-8 tienden sneller dan wie dan ook op het veld. Dus reken er maar dat Hamilton binnen een rondje of 10 al tegen de versnellingsbak van Verstappen aan zit te kijken.

Natuurlijk, bij de start kan er het een en ander gebeuren, nietwaar? Nou, dat ziet Max Verstappen ook niet gebeuren.

Ik denk niet dat het een geweldige plaats is om te starten, daar aan de binnenkant. Er is daar geen grip aan die kant. We zullen zien hoe dat gaat. Max Verstappen,

Wedkantoren: Max favoriet

Kortom, een hele realisitsche benadering. Kijken we even naar de wedkantoren, dan zien we toch echt een ander beeld. Volgens hen is Max Verstappen de absolute favoriet om de race te winnen. Nog meer dan een paar dagen geleden. Verstappen staat op 6/4, Hamilton op 10/3.

