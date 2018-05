5 redenen waarom ANWB Connected de moeite waard is

ANWB Connected maakt je leven als automobilist een stukje makkelijker.

De ANWB heeft iets nieuws. Met Connected lanceert de dienst een service die allerlei zaken op het gebied van autorijden makkelijker moet maken. Het enige wat je nodig hebt is een benzineauto vanaf 2001 of een dieselauto vanaf 2006. Vraag vervolgens ANWB Connected aan en profiteer van de service. Dit is een apparaatje die je aansluit op de computer van je auto. Vervolgens communiceert dit apparaat met de ANWB Connected app op je smartphone. De vraag is natuurlijk waarom. Hieronder een overzichtelijke opsomming van alle voordelen die ANWB Connected kan bieden.

Bespaar op brandstof

Geld besparen willen we allemaal. De ANWB helpt je een handje op weg, want Connected geeft feedback op je rijgedrag. Zo kun je vanuit de app lezen hoe je het rijgedrag kan bevorderen om brandstof te besparen. Met de Eco score brengt de app je rijgedrag in kaart. Hoe hoger de score, hoe meer brandstof je bespaart. Volgens de ANWB kun je tot wel 15 procent brandstof besparen met deze techniek.

Voorkom pech

De ANWB kennen we vooral als de dienst die je helpt als je met pech langs de weg staat. Fijner is om pech te voorkomen. Omdat ANWB Connected in verbinding staat met je auto, weet de dienst ook hoe het technisch gesteld is met het voertuig. Via de app op je smartphone krijg je een waarschuwing voor een preventief mankement. Bijvoorbeeld als de accu niet meer zo goed is en vervangen moet worden.

Ritregistratie

ANWB Connected is een echte alles-in-een app, want het is tevens mogelijk om de kilometers bij te houden. Dit is volledig geautomatiseerd, dus als zakelijke rijder heb je hier vrijwel geen omkijken naar.

Voordeliger parkeren

Het kan gebeuren dat je vergeet om een parkeeractie af te melden. Dom! Het kan al gauw enkele euro’s kosten. Zeker als je in het centrum van een stad had geparkeerd. ANWB Connected voorkomt deze ellende. Parkeer de auto en zorg via de ANWB Onderwegg app dat de parkeeractie wordt aangemeld. Het apparaatje in de auto weet wanneer je weer gaat rijden en de parkeeractie zal automatisch beëindigd worden. De betalingen verlopen maandelijks via automatisch incasso.

Waar is mijn auto?

Je grijze leaseauto wil nog weleens oplossen op een parkeerplaats met andere grijze muizen. Met ANWB Connected is dit verleden tijd, want de app weet aan de hand van de GPS waar je auto geparkeerd staat.

Profiteer van de kortingsactie

ANWB Connected komt tijdelijk met 10 procent korting op je Wegenwachtpakket. Meer informatie over deze nieuwe dienst check je op de site van de ANWB.