Volkswagen komt met nieuwe überhete Golf GTI

Kom maar door!

Met het tuningsfestival aan de Wörthersee om de hoek, maakt Volkswagen zich op om grootschalig uit te pakken. Uiteraard staan er allerlei pikante bolides die wel al lang en breed kennen, maar om de massa’s in grote getallen naar zich toe te trekken, zal Volkswagen een volledig nieuwe, bijna productieklare, ultra-hete Golf onthullen in het epicentrum van de GTI-wereld.

Zoals je uit de headerfoto (vakkundig bewerkt door @willeme) misschien wel kunt opmaken, is de wagen een smakelijke combinatie. De Duitsers grepen het beste van de straat, evenals het beste van het circuit, en smeten het in de blender. Het resultaat is een zalige smoothie die we over een klein weekje zullen kennen als de Golf GTI TCR. Zoals verwacht gaat het hier om een straatversie van de gelijknamige toerwagen, die in de tussentijd alweer twee kampioenschappen op zijn naam schreef.

Ondanks het feit dat beide auto’s feitelijk dezelfde naam dragen, zijn ze niet in alle opzichten hetzelfde. Zoals de buitenkant een stuk minder aerodynamische frutsels heeft om hem op het asfalt te houden, zo heeft het blok minder vermogen. Het is niet precies duidelijk welk blok er precies in de Golf GTI TCR ligt, maar Volkswagen weet wel te vertellen dat er 290 pk uitgeperst wordt. Dit is aanzienlijk minder dan de 350 pk die de toerwagen weet te produceren. Naast die 290 pk stuurt de geblazen motor 370 Nm koppel naar de vooras, die overigens aan cross-locking doet. De Golf GTI TCR heeft een maximale topsnelheid van 250 km/u, tenzij je de electronische begrenzer eruit laat slopen. In dat geval doet hij 264 km/u. Volkswagen noemt het toekomstige topmodel de snelste Golf voor de straat.