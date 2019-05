5 redenen waarom Hybrid Electric hét alternatief is

Geen gedoe en schoner op stap.

Met de opkomst van schonere auto’s heb je keuze uit een aantal aandrijflijnen. Waterstof, volledig elektrisch en Hybrid Electric. Met name dat laatste is interessant als je gebruiksgemak en schoon rijden hoog in het vaandel hebt staan. Vooral hybride auto’s zonder stekker spelen een belangrijke rol in dat gebruiksgemak. Niet alleen in vergelijking met volledig elektrisch maar zeker ook in vergelijking met de ‘traditionele keuze’ voor diesel kan Hybrid Electric een interessant alternatief zijn, met name voor leaserijders die veel op weg zijn.

1. Toekomst van mobiliteit

Wanneer je denkt aan de mobiliteit van de toekomst dan past diesel niet meer in dat plaatje, vooral omdat er vaak een duidelijke wens is om op alle vlakken ‘schoner’ te gaan rijden. Steeds meer bedrijven houden zich bezig met duurzaamheid en ‘schonere’ bedrijfsvoering, hier moet ook de zakelijke auto aan voldoen. Een Hybrid Electric auto heeft een lage CO2-uitstoot, heeft een gunstige total cost of ownership (TCO) en is daardoor zeer interessant als zakenwagen. Een (groot) deel van de dagelijkse woonwerkrit kan namelijk volledig elektrisch afgelegd worden. Bovendien is er met een benzinemotor achter de hand nooit angst om met een te kleine actieradius te stranden, wat met volledig elektrisch rijden wel een risico kan zijn.

2. Nieuwe innovaties

Door de jaren heen zijn er grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van de hybride aandrijflijnen, deze zijn steeds verder geperfectioneerd. Toyota is met meer dan 20 jaar de pionier op dit gebied. Zo is er bijvoorbeeld naast Hybrid Electric nu ook High Power Hybrid. Deze technologie combineert power met een lage CO2-uitstoot. De nieuwe Corolla met High Power Hybrid legt al snel 50 procent van de tijd volledig elektrisch af. Naast de Corolla zijn ook de Camry en RAV4 uitgerust met de High Power Hybrid technologie.

3. Geen gedoe met stekkers

Volledig elektrisch rijden biedt zeker voordelen, maar wel voornamelijk wanneer je eenmaal in een volgeladen auto zit en je niet al te ver hoeft te rijden. Dat is niet altijd prettig als je naar klantrelaties moet die ver weg zijn. Het is veel fijner om te weten dat een Hybrid Electric energie regenereert waardoor je niet zelf door weer en wind met stekkers aan de slag moet. In een Corolla Hybrid Electric bijvoorbeeld (of een ander hybride model van Toyota) schakel je over naar elektrisch waar mogelijk en beschikbaar. De batterijen regenereren zoals gezegd zichzelf, waardoor onder meer stadskilometers tot 50% van de tijd elektrisch afgelegd kunnen worden.

4. Financiële voordelen ten opzichte van diesel

Omdat een Hybrid Electric auto schoner is dan een diesel zie je dit meteen terug in de portemonnee. De BPM (Belasting Personen Motorvoertuigen) op een Hybrid Electric is aanzienlijk lager in vergelijking met een dieselauto. De BPM wordt berekend op basis van CO2-uitstoot. Hybrid Electric heeft een veel betere ‘real life’ score op CO2 uitstoot in vergelijking met een diesel. Een auto als de Camry, die concurreert met diverse dieselauto’s en leverbaar is als Hybrid Electric, is daardoor financieel ook erg aantrekkelijk als je kijkt naar Total cost of ownership.

5. Ervaring

Omdat Toyota al tientallen jaren ervaring heeft is het merk verantwoordelijk voor de meeste elektrische kilometers ter wereld (CE Delft, 2018). Geen enkel ander merk kan dat zeggen en daarmee heeft Toyota een unieke troef in handen. De Prius heeft daar voor een groot deel aan bijgedragen, deze kwam namelijk in de jaren negentig al op de markt. Toyota is daarmee één van de eerste fabrikanten die concreet aan de slag ging met hybride technologie. Met jarenlange ervaringen op het gebied van hybride techniek voelt plaatsnemen in een Toyota Hybrid Electric als thuiskomen.

Kortom, Hybrid Electric is een erg aantrekkelijke optie. Het beste is natuurlijk om het zelf uit te testen, dus maak eens een proefrit bij de Toyota dealer. Je kunt dan direct de Power Challenge doen. Lukt het jou om ten minste 50% van de tijd elektrisch te rijden? Wie weet win jij wel een jaar gratis rijden.