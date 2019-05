Nieuwste Carrera GT van Gemballa heeft 680 pk

Onschuldig is hij absoluut niet.

Terwijl sommige bedrijven zich het bloed uit de naad werken om een nieuwe auto zo snel mogelijk op de markt te brengen met een tuningspakket, nemen anderen liever hun tijd. Gemballa, bijvoorbeeld, komt ruim tien jaar nadat het de Mirage GT voor het eerst presenteerde met waarschijnlijk een van de laatste van de 25 om te bouwen exemplaren.

Hoewel de tuner in zijn Facebook-bericht

niets zegt over het productienummer, kan het niet anders dan dat het hier om een van de laatste exemplaren gaat. Door de jaren heen hebben we namelijk allerlei verschillende Mirage GT’s gezien.

De Mirage GT in kwestie lijkt op het eerste gezicht weinig interessant te zijn, maar zijn onopvallende kleurstelling is misleidend. In werkelijkheid heeft Gemballa meer dan duizend uur aan werk in deze hevig aangepaste Porsche Carrera GT zitten. De tuner heeft voor de buitenzijde allerlei custom en bespoke onderdelen gemaakt, om de machtige supercar nog spectaculairder voor de dag te laten komen. Een luchthapper op het dak, nieuw bumperwerk, flinke luchtinlaten, deuren van carbon, een gigantische spoiler: als je het kunt bedenken, dan zit het waarschijnlijk op de auto.

Ook de krachtbron is niet buiten beschouwing gelaten. De van oorsprong 612 pk sterke 5,7-liter V10 is in de Gemballa goed voor 680 pk. Wie achter het stuur durft plaats te nemen – grote kans, gezien hoe net het interieur eruitziet – mag het vermogen met de hand naar de achterwielen roeren.