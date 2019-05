Nederlandse Porsche brommobiel is een geniale aankoop

Haal je date op in stijl. Wel snelwegen vermijden.

Het imago van een brommobiel is niet bepaald sexy te noemen. In de eerste plaats om het uiterlijk van zo’n ding. Laten we wel wezen, ze zien er niet uit. De fabrikanten hebben de laatste jaren stappen gezet op het gebied van ontwerp, maar een trots op de oprit zal het nooit worden.

Deze ombouw is iets totaal anders. Waar je naar kijkt is een brommobiel met een klassieke Porsche 911 Cabrio uiterlijk. De auto is een 1:2 schaal. De koets is compleet anders in vergelijking met een reguliere brommobiel. Onderhuids is er voor zover bekend niets veranderd. Dit betekent nog steeds een maximumsnelheid van 45 km/u en dat het ding ook voldoet aan 45 km-autoregels. Zo te zien kan het dak niet dicht. Of je er ook een dakje bij krijgt is niet bekend, anders is het alleen rijden op zonnige dagen.

Het autootje staat te koop bij een specialist op het gebied van 45 km-voertuigen. Deze Porsche is echter een opvallende uitzondering in het aanbod. De brommobiel is van dit jaar, heeft pas 55 kilometer gelopen en kost 8.950 euro. Een smak geld, maar dan heb je wel een Porsche. Soort van.

Met dank aan Matthias voor de tip!