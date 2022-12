Liberty Walk Ferrari F40 is heiligschennis of wel?

De Ferrari F40 van Liberty Walk is heftig, maar realiteit. Zou jij het durven?

De Ferrari F40 is voor velen de ultieme supercar. Het komt redelijk dichtbij de omschrijving ‘raceauto voor de weg’ met zijn perspex ruiten, het kale interieur en ongefilterde rijsensaties. Het is de laatste Ferrari waar Il Commendatore Enzo Ferrari zijn zegen aan heeft gegeven.

Maar er zijn ook een paar nadelen. Er zijn er best wel wat van gebouwd en ze zijn allemaal hetzelfde. De enige verschillen zijn tussen de US-versies en de ROW-modellen (Rest Of the World, weet je dat ook weer). Het kan dus zijn dat je je toch wil onderscheiden van al die andere Ferrari-verzamelaars. Of je bent net zo van het standaard houden van auto’s en doet gewoon wat je leuk vindt.

Geen vingeroefening

Voor hen is er nu de Ferrari F40 bodykit van Liberty Walk. Ja, ze hebben nu de volgende stap gezet een een complete kit ontwikkeld voor de F40. Zoals je ziet op de foto’s zijn het nu nog renders.

Maar het is geen vingeroefening, want de Japanse specialist bevestigt dat de ze hiermee bezig zijn. De officiële onthulling is al heel snel, op 13 januari 2023 zal de ze widebody Ferrari F40 te zien zijn op de Tokyo Motor Show.

De kit bestaat uit een splitter, canards en een heftige verbreding aan de achterzijde. Ook is de spoiler nu tweedelig. Het leek al op een raceauto, maar nu al helemaal. Het lijkt nu sprekend op de F40 LM en de F40 Competizione. Dat waarschijnlijk ook een inspiratie was voor Liberty Walk.

Liberty Walk Ferrari F40 niet voor Almere Muziekwijk

Oh, en er zijn geen klapkoplampen meer, maar twee grote units achter perspex covers. Ook ligt de Liberty Walk F40 heel veel dichter bij de grond. Niet handig om in Almere Muziekwijk de kranten te bezorgen, maar het ziet er wel tof uit.

In veel gevallen zijn de onderdelen van Liberty Walk (LB-Works) dusdanig dat je ze vrij eenvoudig weer kunt demonteren en de auto in originele staat kunt brengen. Overigens is een Ferrari F40 ook weer niet zó zeldzaam: er zijn er meer dan 1.300 van gebouwd. Die zijn ook nog eens bijna allemaal rood. Dus een beetje variatie is wel cool.

In de video hieronder kun je zien dat er écht een Ferrari F40 gebruikt wordt:

