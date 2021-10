5 verschillen tussen banden voor EV’s en ‘normale’ auto’s

Verschillen tussen banden voor gewone auto’s en EV’s. Waar zullen we beginnen? Gewoon maar bij het begin.

De vraag is allereerst natuurlijk waarom je andere banden zou moeten monteren op een elektrische auto dan op een auto met een benzine- of dieselmotor? Daar komen we zo in detail op terug. Maar mensen die er verstand van hebben (Goodyear) verzekeren ons dat wanneer je een normale band zou monteren op de gemiddelde EV, dat deze 30% eerder versleten is op een EV dan op een ‘traditionele’ auto. Goodyear weet waar ze het over hebben want ze leveren bijvoorbeeld ‘eerste montage’ banden voor modellen als de Porsche Taycan, Mercedes EQS, maar ook voor de Volkswagen ID.3 en MINI Electric.

Er zijn een aantal redenen waarom een elektrische auto invloed heeft op de prestaties van banden. En enkele van deze redenen zorgen ervoor dat Plug-in hybrides met steeds grotere accupakketten ook van deze ontwikkelingen op het bandenfront profiteren. Want veel van wat voor EV’s telt, gaat ook op voor PHEV’s.

Gewicht

De meest voor de hand liggende factor is gewicht. Accupakketten zijn zwaar en dat betekent dat banden meer te versjouwen hebben. Tegelijkertijd kunnen banden niet ongestraft breder worden uitgevoerd onder EV’s, want dat heeft effect op de rolweerstand en aerodynamica. Wat dus in ieder geval fysiek anders is aan een EV band is de opbouw en het gebruik van materialen. De ‘wang’ van de band, de zijkant dus, is vaak uitgevoerd in nog steviger materiaal dan bij een normale band. Dit om het hogere gewicht de baas te kunnen. Een voorbeeld van hoeveel zwaarder een EV is. De nieuwe BMW i4 weegt tegen de 2.300 kg en een BMW M440i XDrive Gran Coupe weegt 1.900 kg (ga je naar een 420i dan daalt dit zelfs naar 1.695 kg).

Grip

We rollen (ja we maken hem gewoon) direct in het volgende verschil tussen EV banden en normale banden. Dat is namelijk grip. Veel EV’s en zeker de topmodellen die als eerste op de markt kwamen hebben allemaal direct beschikbaar koppel. Koppel dat ook nog eens ongewoon hoog is. Dat vraagt iets (veel!) van de banden. Zeker vanuit stilstand. Daarvoor heeft Goodyear bijvoorbeeld dunnere uitsparingen (groeven) tussen de vlakken die direct contact hebben op de weg. Dit om zoveel mogelijk rubber contact te laten houden op de weg en spinnende banden te voorkomen. Doorspinnende banden betekent immers ook weer extra slijtage en geluid.

Rijgedrag

Nu blijken we zelf ook nog ergens verantwoordelijk voor te zijn. Want ja, dat laag gemonteerde accupakket in de bodem van de auto zorgt over het algemeen voor een laag zwaartepunt. En wat doen wij daarmee? Daar maken wij gebruik van! Dus bochten worden met hogere snelheid genomen en als de banden al extra belast worden in die bocht willen we zelfs nog wel eens het koppel aanspreken. Er moet dus ook hier een compromis worden gevonden tussen de gewenste grip en de levensduur van de banden. Dat is op zich een vergelijkbare uitdaging als bij high-performance banden. Behalve dat we het hier vaak over hoger gewicht hebben en smallere banden.

Actieradius

De tweede vraag bij een elektrische auto is altijd: wat is de actieradius? Er is fabrikanten veel aan gelegen om die actieradius zo hoog mogelijk te krijgen. De banden spelen daar hun rol in. De producent van de auto zoekt natuurlijk naar het beste compromis ook hier tussen grip en rolweerstand. Die rolweerstand wordt verlaagd door te kiezen voor andere rubbersamenstellingen.

Daarnaast wordt er ook extra rekening gehouden met het gewicht van de band. Als de roterende massa lager is dan verbruikt de auto minder stroom en is de actieradius hoger. Aerodynamica van de EV band is ook van groter belang dan bij een normale band.

Geluid

En ja, vanwege de afwezigheid van motorgeluid bij een elektrische auto is rolgeluid van banden ineens echt aanwezig. Naast windgeruis van het bodywork dragen de banden duidelijk bij aan de productie van geluid. We bespraken het hierboven al, gewicht is vaak hoog, dus druk op het wegdek ook, dit zorgt voor meer geluid. Daarom wordt ook hier rekening mee gehouden bij het ontwerpen van banden voor EV’s. Dat gaat van de aerodynamica van de zijkant van de band tot aan het ontwerp van het profiel.

Zoals bij de ontwikkeling van elke band is die van een EV dus ook 1 grote puzzel om te komen tot het beste resultaat. Niet alle EV’s zijn gelijk. Een Renault Twingo Z.E weegt niet evenveel als een Jaguar I-Pace en hij heeft zeker niet hetzelfde koppel. Dus er zijn bij de bandenproducenten verschillende banden voor verschillende modellen.

Een compromis betekent overigens niet van alles net niet het beste. Dat bewijzen bijvoorbeeld de zomerbanden die op de BMW iX standaard worden gemonteerd met A/A/A label. De hoogste testscores voor zowel rolweerstand, ‘grip op nat wegdek’ en geluid. Deze zijn ook nog eens voorzien van Soundcomfort technologie.

Wat moet jij hiervan onthouden? Bij het uitzoeken van winterbanden voor je EV, of bij vervanging van je huidige banden, win advies in zodat je de juiste EV banden aanschaft!